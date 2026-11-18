"Мрежите на Мирчев ме нападнаха след като отговорих на шефа на "Кауфланд", заяви вицепремиерът

2258 Снимка: БТА

"Правителството не води война с веригите. КЗК е независим орган, който води процедура от 2 години. Но ние не сме се намесвали", заяви вицепремиерът Атанас Пеканов в ефира на "Здравей, България" по Нова телевизия. Той отхвърли опасенията, че наложените от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) глоби на една от големите хранителни вериги могат да се отразят негативно на инвестиционния климат в страната.

По думите му подобен риск няма, а напротив - вече се водят разговори за нови инвестиции. Пеканов посочи, че през периода януари - август вложенията в България са се увеличили двойно спрямо същите 8 месеца на миналата година.

Той коментира и острия публичен сблъсък с Михаил Петров, бивш председател на управителния съвет на "Кауфланд". Повод за него станаха критиките на Петров към действията на държавата и наложените от КЗК санкции.

"След като той нападна по доста неприятен начин, напълно адекватно вицепремиерът Александър Пулев му отговори. Аз също му отговорих с ирония, защото не исках да влизам в този невъзможен тон, който беше наложен. След което бях нападнат доста сериозно от активисти на ДБ, мрежите на Мирчев, които ми казаха: "Как може да обиждате?" Но този човек обижда нас като общество, естествено, че правителството трябва да отговори и реакцията беше правилна", заяви Пеканов.

Според него заплахите за изтегляне на големи търговски компании от България не са реалистични предвид печалбите им на местния пазар. "Тези заклинания, че някой ще си тръгне, при положение, че прави огромни печалби на българския пазар, не ми звучат реалистично", коментира вицепремиерът.

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Пеканов защити и проектобюджета за 2027 г., като подчерта, че той трябва да съчетае на пръв поглед противоречиви цели - ограничаване на разходите, дефицита и новия дълг, но едновременно с това увеличаване на средствата за семействата, младите хора, лекарите, пенсионерите и учителите. "Затова казваме, че бюджетът е социален в условията на огромен натиск за намаляване на разходите - както от Европейската комисия, така и от части от опозицията", обясни той.

Според вицепремиера предвидените социални мерки са адекватни, тъй като в редица направления увеличенията изпреварват инфлацията. Той беше категоричен и че в бюджета няма разходи, за които правителството да не може да даде обяснение.

По отношение на бюджетния дефицит Пеканов заяви, че страната може да излезе от процедурата за свръхдефицит в рамките на 3 години. "Няма такъв случай, в който за една година да стигнеш от 5 до под 3% дефицит", посочи той.

Вицепремиерът се позова на изследване на Международния валутен фонд, според което държавите, които трябва да ограничават разходите си или са в процедура по свръхдефицит, обикновено намаляват бюджетния си дефицит с 3 процентни пункта за период от 3 години. "Това е, което виждаме и в нашата прогноза", добави той.

Европейската комисия също настоява България да предприеме мерки за ограничаване на дефицита през 2028 г. По думите на Пеканов конкретни действия в тази посока все още не са предприети, но страната е поела ангажимент да напусне процедурата по свръхдефицит в рамките на 3 години. Той съобщи още, че първоначалната прогноза на кабинета за дефицита през тази година е била 5,7% от брутния вътрешен продукт (БВП), но реалното изпълнение е достигнало 5%.

Вицепремиерът отхвърли и твърденията, че правителството възнамерява да спре всички общински проекти или да лиши местната власт от финансиране.

По отношение на кредитния рейтинг на България Пеканов уточни, че той не е понижен, а са коригирани някои от параметрите в прогнозата.

Той се позова на анализа на рейтинговата агенция "Стандард енд Пуърс" (Standard & Poor's), според който българската икономика по-скоро показва признаци на прегряване, отколкото на риск от рецесия. Сред посочените фактори са ниската безработица и продължаващото увеличаване на социалните разходи.

"Ние работим за нови инвестиции, за тази година вървят добре, икономиката също върви добре. Ако прочетем анализа на Standard and poor, там пише обратното на това, което Денков и Асен Василев казват за риск от рецесия, а именно, че има прегряване - ниска безработица, в същото време продължава да се прави социална политика. Анализът казва, че няма да има проблем, ако се охлади икономиката", заяви Пеканов.

Той обърна внимание и на отрицателното търговско салдо на страната. Според него увеличаването на инвестициите само по себе си не е достатъчно - необходимо е и по-конкурентоспособно българско производство, което да осигури повече износ на стоки и така да ограничи външнотърговския дисбаланс.

Вицепремиерът коментира и изчисленията на лидера на ПП Асен Василев, според които на човек се падат средно по 336 евро допълнителни данъци, докато увеличението на социалните придобивки е 46 евро. Останалите 290 евро Василев определя с израза "за гълъбарника".

Пеканов оспори тази интерпретация и я определи като манипулативна. "Асен Василев е добър с думите, но доста от неговите партньори видяха, че това са само думи. Това е доста сериозна манипулация с данните, политиците имат право да я правят", заяви вицепремиерът.

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