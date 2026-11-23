Вицепремиерът подкрепи идеята за данък върху дигиталните компании и заяви, че страната ни няма да участва във финансирането на отбраната и въоръжаването на Украйна.

1173 Снимка: БТА

България вероятно ще получи по-малко средства от следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз в сравнение с настоящия програмен период. Въпреки това страната ни ще настоява да се запази централната роля на кохезионната и земеделската политика, заяви вицепремиерът Атанас Пеканов пред български журналисти в Брюксел след заседание на Съвета на ЕС, предаде БТА.

Той определи предложението на председателя на Европейския съвет Антонио Коща за следващата многогодишна финансова рамка като стъпка в правилната посока. По думите му обаче България ще продължи да защитава интересите си, тъй като не приема идеите за съкращаване на средствата за сближаване и земеделие.

Пеканов посочи, че страната ни разбира необходимостта ЕС да насочва повече ресурси към новите си приоритети, сред които са енергетиката и конкурентоспособността. Целта е да бъде постигнато съгласие през тази година, без това да ощетява България. Вицепремиерът подчерта и че новият бюджет не трябва да се финансира чрез регресивни данъци. Той подкрепи предложението на Коща за въвеждане на данък върху големите дигитални компании.

По отношение на предложението на Европейската комисия за нов заем от 45 млрд. евро за Украйна Пеканов заяви, че България няма да блокира общите европейски решения. Страната ни обаче може да участва само в частта за хуманитарна помощ и инвестиции, които достигат до населението, особено до районите с хора от български произход. България няма да се присъедини към финансирането, свързано с отбраната и въоръжаването на Украйна, уточни той.

Вицепремиерът коментира и привличането на чуждестранни инвестиции, като заяви, че възможностите за тях не трябва да бъдат ограничавани. По думите му България е отворена към инвеститори от Китай, САЩ, Великобритания, европейските държави и Швейцария. "България трябва да отваря индустриалното си производство към най-добрите и най-големите", допълни Пеканов.

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В навечерието на очакваната нова оценка на Европейската комисия по процедурата за прекомерен дефицит той съобщи, че през последните месеци разговорите с Брюксел са били интензивни. Комисията настоява България да постигне още през тази година бюджетен дефицит под 3% от брутния вътрешен продукт.

Пеканов обясни, че правителството е решило да запази политиката си по доходите и социалните плащания, тъй като националните власти носят отговорност пред избирателите си. Той посочи още, че 9 държави от ЕС са в процедура по прекомерен дефицит, но досега в нито един от тези случаи не са били налагани глоби.

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