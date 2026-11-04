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България може да получи между 15 и 20 млрд. евро от следващия европейски бюджет за периода 2028-2034 г., но достъпът до средствата ще бъде обвързан с конкретни реформи. Това обяви на брифинг вицепремиерът Атанас Пеканов, след като Министерският съвет даде начало на подготовката на Националния план за партньорство с ЕС.

Кабинетът "Радев"

Размерът на финансирането все още не е окончателно определен, тъй като преговорите за следващата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз продължават. По думите на Пеканов инвестициите трябва да бъдат насочени към националните приоритети, но и да отговарят на специфичните препоръки на Европейската комисия към България.

Новият план ще включва както инвестиции, така и реформи по модел, сходен с този на Плана за възстановяване и устойчивост. Такива национални и регионални планове трябва да подготвят всички държави членки.

Още през следващата седмица ще има първа официална среща с представители на всички министерства, на която ще бъдат представени насоките на Европейската комисия за организацията на процеса. В рамките на следващите 2 седмици се очаква да започнат и консултации със социалните партньори, общините, синдикатите и работодателските организации.

Първият вариант на плана трябва да бъде готов през пролетта, а изработването на окончателния документ ще продължи още няколко месеца. Пеканов подчерта, че заложените реформи трябва да бъдат реалистични и изпълними в рамките на програмния период до 2034 г.

Междувременно правителството води разговори с Европейската комисия и по параметрите на държавния бюджет за 2027 г. През последните седмици са проведени интензивни консултации, като по думите на Пеканов е постигнат определен консенсус с европейските партньори. Окончателната бюджетна рамка ще бъде представена в петък.

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Намаляването на бюджетния дефицит остава една от основните задачи, посочи вицепремиерът. Според него обаче проблемите са структурни и не могат да бъдат решени в рамките на 1 година. Той обърна внимание на натрупването на социални разходи и увеличаването на заплатите в публичния сектор през последните 6 години, без да е осигурено съответното финансиране.

По думите му правителството ще се стреми да ограничи дефицита, без да се отказва от политиката по доходите и социалната подкрепа за децата и семействата. Предвижда се оптимизация на разходите на държавните институции и министерствата, както и ограничаване на прекомерните харчове. "Необходимо е да се прекрати практиката по поемане на нови задължения, без те да бъдат обезпечени с необходимото финансиране", подчерта Пеканов.

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