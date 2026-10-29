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"ЕС се нуждае от амбициозен бюджет - това означава по-голям бюджет, ако искаме Съюзът да реализира новите си приоритети." Това заяви вицепремиерът по управлението на европейските средства Атанас Пеканов на конференцията "Следващата многогодишна финансова рамка: приоритети и принципи" в София.

Европа

По думите му отбраната и конкурентоспособността придобиват все по-голямо значение за европейската политика и изискват повече общи инвестиции. Досега отбраната беше предимно отговорност на отделните държави членки, но съвместните действия на европейско равнище могат да бъдат по-ефективни, посочи Пеканов.

Той определи конкурентоспособността като ново измерение в европейските политики. Това не означава, че държавите ще престанат да предприемат собствени мерки, а че ЕС трябва допълнително да подпомага компаниите да увеличават мащаба си и пазарния си дял. Пеканов заяви, че България подкрепя тези нови приоритети, но същевременно настоява да се запазят традиционните политики на ЕС, включително политиката на сближаване и подкрепата за по-слабо развитите региони.

Тези политики са залегнали в Договора за функционирането на ЕС и целят да помогнат на регионите, които започват от по-неблагоприятна позиция, да се интегрират по-добре в единния пазар. Така те получават възможност да се конкурират с икономиките с по-високо ниво на развитие. Вицепремиерът подчерта, че политиката на сближаване е допринесла за развитието на редица сектори в България и остава важна за икономическия растеж.

Пеканов открои като важен елемент за по-ефективното използване на европейските средства подхода, при който финансирането се обвързва с постигнати резултати. България вече е приложила този модел в Плана за възстановяване и устойчивост, макар изпълнението му да е било съпътствано от сериозни трудности през последните 5 години.

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Той посочи като предизвикателства политическата фрагментация и сложните реформи, особено в енергетиката и областта на върховенството на закона. По думите му тези реформи вече са реализирани и се очаква да допринесат за по-висок икономически растеж и подобряване на показателите на българската икономика. България подкрепя продължаването на този подход и в следващия бюджет на ЕС, заяви Пеканов, цитиран от БТА. Според него средствата трябва да бъдат обвързани с конкретни етапи, цели и реформи, които държавите да изпълняват, за да получат финансиране.

В дискусията за следващата многогодишна финансова рамка участва и държавният секретар по европейските въпроси в Министерството на външните работи на Полша Игнаци Немчицки. Той заяви, че политиката на сближаване остава основен приоритет за Полша и важен инструмент за икономически растеж в Европа. Като доказателство за ефекта ѝ Немчицки посочи полския опит в икономическото развитие и отбеляза, че по този въпрос позициите на Полша и България съвпадат.

По думите му съществена разлика между сегашните преговори за европейския бюджет и тези отпреди 7 години е по-голямото внимание към въвеждането на нови собствени ресурси на ЕС - източници на приходи, които да финансират общия бюджет.

При предишните преговори Европейската комисия също е представила предложения, но дискусията не е довела до въвеждането на значими нови източници на приходи. Сега целта е до приключването на преговорите да бъдат договорени реални нови собствени ресурси, обясни Немчицки, като уточни, че темата остава силно проблематична за Полша.

Конференцията се провежда в рамките на посещението в България на еврокомисаря по бюджета, борбата с измамите и публичната администрация Пьотър Серафин, който откри форума. Организатори са Представителството на Европейската комисия в България, посолството на Полша и софийският офис на Европейския съвет за външна политика.

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