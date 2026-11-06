1473 Снимка: БТА

Вицепремиерът Атанас Пеканов излезе с подробен коментар на основната философия на "Прогресивна България", заложена в макрорамката за догодина, която представиха премиерът Румен Радев и финансовият министър Гълъб Донев в аулата на УНСС.

"С Бюджет 2027 правим плавна фискална консолидация, но запазваме доходната и социалната политика с фокус върху семействата с деца, учителите и младите лекари, както и осигуряваме условия за икономически растеж чрез инфраструктурни проекти и инвестиции в индустриално развитие", обобщава Пеканов в публикация във "Фейсбук".

"Бюджетът със сигурност не е перфектен, защото такъв няма. Държавният бюджет е внимателно балансиране между различни виждания - леви и десни, за централизация и за децентрализация, за повече пазар и за повече държава. Вярвам, че с този бюджет сме успели, в условията на фискални предизвикателства, да оптимизираме редица разходи, да гарантираме социалната и доходната политика, както и да защитим условията за икономически растеж", обобщава вицепремиерът.

Той обръща внимание на разделението в обществото и изтъква, че кабинетът няма намерение да връща комунизма, нито да вади страната от ЕС и НАТО.

"Повярвайте ми, озлоблението помежду ни, както през 90-те, няма да ни доведе доникъде като общество. Тези, които ви убеждават, че ще излизаме от ЕС и НАТО, че ще се връща комунизмът и централното планиране, не го правят, за да ви осведомят или предпазят от нещо, а за да ви използват. Не се поддавайте на това", призовава Атанас Пеканов и подтиква гражданите сами да се запознаят с детайлите по бюджета, който е качен на страницата на МС.

Какво движи бизнеса днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

В експозето си в социалната мрежа Пеканов посочва, че социалната подкрепа за семействата се засилва, за да е адекватна на огромния ценови натиск, а детските помощи за отглеждане на деца нарастват с 18,5%. При връщане на работа през втората година майчинството се вдига с 25 процентни пункта - както искаха много партии доскоро. Пенсиите и заплатите на учителите се повишават съответно със 7,8% и с 7,5%, а след много години на застой стипендиите за ученици се повишават с 20%. Тези за докторанти - с 12,6%.

Осъвременяват се редица плащания в сферата на социалното подпомагане, допълва Пеканов.

Той изтъква, че същевременно управляващите намаляват разходите. "От 41% и 44% от БВП през 2025 и 2026 г. те стабилно ще паднат обратно до 38% в следващите три години. Оптимизация в държавната администрация - за първи път от години имаме реални съкращения: 5042 щатни бройки, включително в сектор "Сигурност" и в МВР.

Замразяват се заплатите в сектор "Отбрана" и в МВР, които скачаха ударно през последните години и натоварваха бюджета със стотици милиони", изрежда вицепремиерът някои от мерките за съкращаване на разходите. Сред тях посочва, че управляващите намаляват заплатите и броя на членовете на бордовете там, където в държавните дружества е имало огромни възнаграждения. Кабинетът орязва нереалистични капиталови разходи и готви оптимизация и ще бъдат спрени фалшивите ТЕЛК решения, като ще уедрява териториални структури там, където това е възможно. Отвързва се автоматичният механизъм за индексация на минималната работна заплата, срещу който бизнесът се оплаква, като в същото време запазваме балансирано увеличение на МРЗ от близо 7%, добавя Атанас Пеканов.

На фона на всичко това продължават и мерките за стимулиране на икономическия растеж, акцентира вицепремиерът и цитира увеличението на прага за регистрация по ДДС - до 60 хиляди евро догодина и по-нагоре в следващите години, плюс нови данъчни облекчения - амортизация за инвестиции в наука и развойна дейност. "Заделени са средства за насърчаване на инвестициите и развитие на индустриални зони и паркове. Чрез законови промени и международни партньорства отключваме частен капитал за важните и големи инфраструктурни проекти, за да не тежат те на държавния бюджет", обяснява още той.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.