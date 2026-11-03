В коментар за докладите на Сметната палата председателят на бюджетната комисия обвини предишните управления в популизъм и краткосрочни решения.

1459 Снимка: БТА

"В последните няколко години сме живели назаем, това са заеми, които ще плащат нашите деца, но не сме знаели за това." С тези думи председателят на парламентарната Комисия по бюджет и финанси Константин Проданов обобщи резултатите от представените вчера 3 одитни доклада на Сметната палата за управлението на публичните средства.

На брифинг на "Прогресивна България" в Народното събрание Проданов определи установеното в одитите като картина на "безотговорно и безотчетно управление на публичните финанси". Според него решенията са били водени от популизъм и краткосрочни предизборни сметки, без да се отчита кой ще понесе последиците и дали разходите могат да бъдат поддържани в дългосрочен план.

Проверките обхващат управлението на Министерството на финансите, Агенция "Пътна инфраструктура" и Държавното обществено осигуряване. Констатациите очертават проблеми в няколко ключови области: разходите за заплати в бюджетната сфера са нараснали с 114% между 2020 и 2025 г. - от 5,8 млрд. до 12,4 млрд. евро, като увеличението изпреварва ръста на данъчните приходи. АПИ е сключила договори за над 9,3 млрд. евро при разходен ресурс от около 5,8 млрд. евро, като поетите ангажименти надхвърлят наличното финансиране с близо 3,5 млрд. евро. Одитът установява и договори без осигурени средства, многократно увеличаване на първоначалните стойности и пропуски в контрола. При социалните плащания за периода от 2020 г. до юни 2026 г. са изплатени общо 7,4 млрд. евро, а разходите на Държавното обществено осигуряване са нараснали с 91% между 2020 и 2025 г. - от 7,3 млрд. до 13,9 млрд. евро. Ръстът на социалните разходи изпреварва този на икономиката и приходите, а делът на пенсиите в бюджета на ДОО достига 89% към юни 2026 г.

Проданов посочи, че последиците от тази политика се понасят от всички граждани. По думите му кулминацията на фискалната безотговорност е влизането на страната за първи път в процедура по свръхдефицит.

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Той заяви, че цената на популизма се проявява в по-ниско качество на публичните услуги, значително увеличаване на държавния дълг и привидно нарастване на благосъстоянието.

Председателят на бюджетната комисия коментира и твърденията за повишаване на доходите. Според него те не отчитат достатъчно факта, че голяма част от финансовото състояние на домакинствата зависи от натрупаните спестявания, чиято покупателна способност е била сериозно намалена от инфлацията.

В брифинга участва и председателят на парламентарната Комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия Стефан Белчев, който заяви, че одитите на Сметната палата слагат край на политическите спекулации и показват реалното състояние на държавните финанси. Той отправи критики към депутати от опозицията, които до последно изразявали съмнения, че проверките могат да разкрият още съществени проблеми. Според него резултатите от одитите опровергават тази позиция, а скептицизмът на опозицията е бил опит да се прикрият фискалните проблеми, натрупани през предходните години.

Председателят на парламентарната икономическа комисия открои 3 тревожни тенденции в доклада за Министерството на финансите. Първата е свързана с нарастващата задлъжнялост на държавата. По думите му дългът вече не служи основно за финансиране на стратегически инвестиции, а се използва за покриване на текущи разходи и ежедневни бюджетни нужди.

Белчев посочи, че спрямо предпандемичната 2019 г. държавният дълг се е удвоил до 2024 г., а през тази година може да достигне 3 пъти по-високо равнище. Същевременно годишните разходи за обслужване на задълженията и лихви са нараснали от 1 млрд. евро през 2020 г. до над 2,5 млрд. евро през 2025 г. "Харчим милиарди за лихви, които се плащат от нашите данъци", коментира той.

Втората тенденция според Белчев е увеличаването на разходите за персонал в държавния сектор, което ограничава възможностите на бюджета. Той посочи, че натрупаният ефект от промените върху този показател за одитирания период достига 14,3 млрд. лв.

Депутатът обърна внимание и на разминаването между демографските процеси и числеността на администрацията. Докато населението на България е намаляло със 7,13% за периода, броят на държавните служители на 1000 души се е увеличил от 24 на 28. "Работоспособното население изчезва, а администрацията се раздува. Ако продължава този тренд, след 90 години цялото население в работоспособна възраст би било на държавна служба", заяви Белчев.

Третият проблем, който той открои, е начинът, по който се планират и отчитат капиталовите разходи, включително инвестициите в пътища и общински проекти. Според него капиталовата програма се използва като неформален инструмент за балансиране на бюджета - държавата поема ангажименти за милиарди левове, но в края на годината част от разходите се съкращават, за да се ограничи отчетеният дефицит.

Белчев проследи и развитието на бюджетните дефицити по Консолидираната фискална програма. Той определи като безпрецедентно решението през 2024 г. да бъде одобрена програма за общински и национални проекти на стойност 13 млрд. евро при законов таван от 10 млрд. евро. По думите му така общините са получили обещания за финансиране, надхвърлящи с повече от 32% допустимия размер още при гласуването на бюджета.

Официално отчетеният дефицит тогава е бил 3% от БВП, но според Белчев той би бил значително по-висок, ако държавата беше изпълнила всички поети ангажименти към общините. През 2025 г. отново е отчетен дефицит от 3%, но за да бъде постигнат този резултат, общините са получили едва половината от обещаното финансиране. Междувременно реалният структурен дефицит се е влошил до 4,1% от БВП, посочи той.

Константин Проданов коментира и констатациите на Сметната палата за работата на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Според него гражданите са били подведени с обещания за изграждане на магистрали, а строителните компании - с ангажименти за плащане на извършените дейности. Резултатът е натрупване на значителни задължения към фирмите.

Проданов посочи, че според одитния доклад АПИ е поемала договорни ангажименти без осигурено финансиране, а сертификати за извършени строителни дейности на голяма стойност са оставали неотчетени като разходи в продължение на години. Липсвал и достатъчно ефективен механизъм за контрол.

По данните, цитирани от него, агенцията е сключила договори за 18,2 млрд. лв. при разходна база от 11,4 млрд. лв., което оставя около 6 млрд. лв. ангажименти без покритие от наличния бюджет. Става дума и за над 1000 сертификата за ремонтни дейности на обща стойност около 1,2 млрд. лв.

Проданов припомни и корекцията на данните за бюджетния дефицит през 2025 г. Преди 2 седмици Националният статистически институт, а впоследствие и Евростат, повишиха оценката от 3,5% на 4% от БВП. Към отчетените разходи са били добавени и допълнителни инвестиционни плащания. Според председателя на бюджетната комисия бюджетните показатели са били изкуствено занижавани, което е довело до изкривена представа за финансовото състояние на страната. По думите му важни решения, включително за присъединяването към еврозоната, са били вземани въз основа на неадекватна информация за готовността на България.

Друг сериозен проблем, установен в одитите, е хроничният недостиг във фонд "Пенсии". Проданов смята, че промените в пенсионната система през последните години са били извършвани на парче и са довели до смесване на осигурителния модел със социалното подпомагане. По думите му близо 45% от пенсионерите получават минимална пенсия, а връзката между осигурителния принос и размера на пенсионните права е отслабена. Той подчерта, че социалните плащания са необходими, но трябва да бъдат подчинени на ясни правила и да имат осигурени източници на финансиране.

Проданов уточни, че одитният период обхваща всички правителства от 2020 г. до юни 2026 г. - редовни и служебни. Той обаче направи разграничение между тях, като отбеляза, че служебните кабинети, назначени от Румен Радев в качеството му на президент, не са приемали бюджети, а са работили с вече одобрени от предишни парламенти финансови рамки.

По отношение на сертификатите за строителни дейности на АПИ Проданов уточни, че те се отнасят за 2024 и 2025 г. - период, в който Иван Шишков не е бил министър.

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