Дефицитът от 5,7% отразява завареното финансово наследство, а решението за трудовия стаж не отхвърля реформата по същество, заяви председателят на бюджетната комисия

352 Снимка: БТА

Решението на Конституционния съд за Закона за държавния бюджет е победа за финансовата стабилност и провал на опита на опозицията да саботира фискалната политика. Това заяви председателят на Комисията по бюджет и финанси Константин Проданов на брифинг в Народното събрание.

По думите му съдът е потвърдил валидността и конституционосъобразността на фискалната рамка, като е отхвърлил искането целият бюджет да бъде обявен за противоконституционен.

Проданов обясни, че заложеният дефицит от 5,7% е следствие от тежкото финансово наследство, натрупаните задължения и скритите фактури от предишни управления. "Няма как истината за финансовото състояние на държавата да бъде противоконституционна", заяви той.

По въпроса за минималната работна заплата Проданов посочи, че Конституционният съд правилно е отклонил искането на опозицията. Междувременно Министерството на финансите, Министерството на труда и социалната политика, синдикатите и работодателите са разработили нов механизъм за определяне на минималното възнаграждение. Според него новите текстове премахват и твърденията, че доходите ще бъдат замразени през 2027 г.

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По отношение на трудовия стаж Проданов подчерта, че съдът не е отхвърлил реформата по същество, а е приел, че тя попада в правомощията на законодателя. Разпоредбата е отменена единствено заради предвиденото ѝ влизане в сила от 1 януари 2027 г. по предложение на Асен Василев, поради което тя не е имала преки финансови последици за 2026 г.

Председателят на Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия Стефан Белчев цитира част от мотивите на Конституционния съд, в които се посочва, че през последните години Народното събрание системно не е изпълнявало задължението си да приема своевременно държавния бюджет. Това обаче не е попречило на парламентите да приемат закони, увеличаващи разходите за цялата бюджетна година, както и да въвеждат автоматични механизми за извършването им.

Проданов отхвърли и твърденията на Теменужка Петкова, че решението на съда е взето под политическо влияние. Той изтъкна, че то е прието единодушно от 11 съдии, включително и такива, които не са назначени от тогавашния президент Румен Радев.

Председателят на бюджетната комисия заяви, че парламентарното мнозинство ще продължи изпълнението на заложените реформи.

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