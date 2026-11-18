Приети са и 3 законопроекта за промени в сектора, които предвиждат по-строг контрол от НАП, по-високи такси за игралните зали и ограничения за онлайн залаганията

255 Снимка: БТА

Парламентът подкрепи единодушно на първо четене и 3-те законопроекта за промени в Закона за хазарта, с които се ограничава рекламата на хазартни игри. Предложенията са внесени от Министерския съвет, "Продължаваме промяната" и "Демократична България". Основната идея е рекламата да бъде забранена, като се запази изключение за спонсорството на спортни организации и клубове.

Правителственият законопроект предвижда забрана за реклама на хазартни игри, с изключение на случаите, когато тя е свързана със спонсорство на лицензирани спортни федерации, спортни клубове, Българския олимпийски комитет и Националната параолимпийска организация. Рекламни послания ще могат да присъстват само върху спортни екипи, спортни съоръжения, зали, стадиони и басейни.

Предлага се и игралните системи на хазартните оператори в наземните игрални зали и казина да бъдат свързани дистанционно с Националната агенция за приходите (НАП).

Променя се и размерът на алтернативния данък за игралното оборудване. За един игрален автомат той ще се увеличи от 800 лв. на 600 евро на тримесечие, за игрална маса - от 22 000 лв. на 13 000 евро, а за друго игрално оборудване - от 5000 лв. на 3000 евро на тримесечие.

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Правителствените промени предвиждат още преустановяване на дейността на афилиейт операторите - посредниците, които популяризират хазартни платформи. Целта е да се съгласуват правилата за рекламата с дейността на всички участници в популяризирането на хазартни игри.

Въвежда се и еднократна държавна такса за поддържане на лиценз за производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване, както и за неговия внос. За лиценз с 5-годишен срок таксата ще бъде 50 000 евро, а за 10-годишен - 100 000 евро.

Законопроектът на депутата от ПП Венко Сабрутев и негови колеги предвижда по-широка забрана за рекламата. Предлага се тя да не бъде разрешена на територията на населените места, в телевизията и радиото, включително чрез продуктово позициониране, както и в интернет, социалните мрежи и върху държавна и общинска инфраструктура.

От "Демократична България" предлагат пълна забрана на рекламата на хазарт и мерки срещу заобикалянето на ограниченията. Сред тях са забрана за зареждане на сметки за онлайн залагания чрез кеш-терминали, преди да бъде установена самоличността на потребителя, както и за залагане с криптоактиви.

Предвижда се също операторите на услуги с криптоактиви да бъдат ограничени от участие в подобни плащания, а големите онлайн търсачки да не показват резултати от хазартни оператори без действащ лиценз. Законопроектът поставя акцент и върху отстраняването на установени пропуски в контрола от 2024 г. насам. НАП ще трябва да осъществява постоянен мониторинг за незаконна реклама на хазарт.

По време на дебатите от "Възраждане" поставиха въпроса доколко е възможна пълна забрана, след като се запазва изключение за рекламата, свързана със спорта. "Хазартът, освен че е огромен бич и донор на спорта и основен данъкоплатец, е нещо повече от икономически сектор, защото е свързан с едни от човешките пороци и трудността да се забрани директно, идва от това, че ще забраним легалния хазарт, но не можем да спрем хората да залагат", заяви Димо Дренчев от "Възраждане".

Цончо Ганев също разкритикува запазването на спортното спонсорство. "Всеки един от стадионите може да бъде облечен в реклами", коментира той.

От "Демократична България" защитиха идеята за пълна забрана на рекламата. "Ние казваме пълна забрана, а не отчасти или наполовина, а пълна. Въпросът не е дали сме "за" или "против" хазарта, а дали държавата ще позволи на сектор с милиарди печалби да рекламира зависимост пред децата ни", заяви Александър Симидчиев.

Депутатите обсъдиха и друга разпоредба в правителствения законопроект, която не е пряко свързана с хазарта. Тя предвижда плащанията в брой между строителни предприятия, изпълнители и подизпълнители по договори за строителство, доставка на материали и услуги да бъдат забранени. Вместо това разплащанията трябва да стават по банков път или чрез други проследими електронни платежни инструменти. От управляващото мнозинство не дадоха обяснение за включването на този текст в законопроекта.

Десислава Танева от ГЕРБ заяви, че парламентарната група ще подкрепи и трите предложения в частта им за ограничаване на рекламата на хазарт, но има възражения срещу други текстове в правителствения проект. Тя посочи именно разпоредбата за разплащанията в строителния сектор и обяви, че ГЕРБ ще предложи промяната между първо и второ четене.

Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов определи темата като сериозна и заяви, че ще бъде създадена работна група с участието на представители на всички парламентарни групи и заинтересованите страни. "Това е социална проказа и трябва да бъде ограничена максимално. Ще има работна група, в която ще се седне с представители на всички парламентарни групи и на различни засегнати страни, за да намерим най-точните и работещи формулировки", каза Проданов.

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