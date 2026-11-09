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Най-голямата платформа в Централна и Източна Европа за дискусии по устойчиво развитие и икономическа трансформации Green Transition Forum ще се включи за втори път в Световната конференция на ООН по изменението на климата - COP31 в Анталия, Турция. След като преди две години участва на COP29 в Баку, Азербайджан, от 9 до 10 ноември тази година GTF ще бъде част от програмата на българския павилион, а на 11 ноември ще бъде представен и на гръцкия. Поредицата от събития ще се проведат в партньорство между Dir.bg, Европейската организация за публично право (EPLO) и Circular Gaia.

Green Transition

Домакините от Турция формулираха 10 приоритета на председателството си. Сред тях са свеждането на отпадъците до нула, преходът към чиста енергия и електрификация, продоволствената сигурност и изграждането на устойчиви на климатичните промени градове. Други акценти са развитието на зелена индустрия, образованието и младежките инициативи, опазването на моретата и океаните, както и създаването на устойчиви здравни системи.

Конферентното пространство се намира в близост до летището в Анталия и е разделено на две основни зони - "Синя" и "Зелена". Зелената е за посетителите и участниците, които ще могат да се запознаят с конкретни решения и технологии за справяне с климатичните предизвикателства. В Синята е разположен българският павилион, който планира 20 събития. В Синята зона ще се провеждат официалните преговори и разговори между делегациите. В третия ден на COP31 там ще се проведе и лидерската среща, на която министър-председателят Румен Радев ще представи страната ни пред още над 90 държавни и правителствени ръководители. Той ще участва в панела "Дунав под климатични рискове - осигуряване на вода, енергия и транспорт при променящ се климат". Предвидено е и подписването на меморандум за разбирателство между Министерството на енергетиката на България и Международната агенция по енергетика.

В дискусиите на Green Transition Forum ще участват министърът на енергетиката на Република България Ива Петрова и министърът на околната среда и енергетиката на Република Гърция Ставрос Папаставру

Важно място на COP31 ще заеме и Софийската инициатива. По време на шестото издание на форума в София над 100 индустриалци, бизнес лидери и икономисти, заедно с президента на Института "Жак Делор" Енрико Лета, вицепремиера Атанас Пеканов и представители на Green Transition Forum, приеха обща декларация за ускоряване на реформите в ЕС в подкрепа на новата европейска конкурентоспособност на основата на визията "Една Европа, един пазар".

Първото участие на GTF на българския павилион в деня на откриването е с фокус върху "Устойчивост и конкурентоспособност в прехода на ЕС: гледната точка на ЦИЕ" ("Sustainability and Competitiveness in the EU Transition: The CEE Perspective"). В панела ще участват основателят на Green Transition Forum Моника Станишева, заместник-деканът по устойчиво развитие, подкрепа и ангажираност в Софийския университет д-р Марина Стефанова, съоснователят на Cleantech for CEE и Cleantech SouthEast Europe Сузана Карп, както и основателят на Strategic Perspectives Линда Калхер.

Вторият панел е на тема "Синята икономика като двигател за зеления преход и климатичната неутралност в Черно море" ("Blue Economy as a Driver for the Green Transition and Climate Neutrality in the Black Sea"). Модератор е членът на Съвета на директорите на EPLO и директор на Института за кръгова икономика, околна среда, енергетика и климат Джордж Кремлис. Лектори в дискусията са директорът на Българския антарктически институт и Националния център за полярни изследвания проф. дн Христо Пимпирев, Моника Станишева, бившият министър на околната среда и водите на Република България Юлиан Попов и Линда Калхер. В дебата се включват също ръководителят "Застъпничество за устойчивост" за регион Европа, Близък изток и Африка в Indorama Ventures PCL, член на бордовете на EUROPEN и RECOUP и председател на работната група на PETCORE Europe Ермис Панайотопулос, както и експертът по адаптация на почвите и климата, природен капитал, въглеродно земеделие и европейска климатична политика от AgroParisTech д-р Сенда Зарук.

На 10 ноември участието на GTF в българския павилион стартира със сесия на тема "Енергийна независимост като двигател на конкурентоспособността на ЕС" ("Energy Independence as a Driver of EU Competitiveness"), организирана в партньорство с Женевския университет и Соларна Академия България. Дискусията ще бъде модерирана от министър-председателя на България в периода 2005-2009 година и член на Стратегическия предвиждащ комитет на Green Transition Forum Сергей Станишев. Като говорители са обявени заместник-министърът на енергетиката на Република България д-р Любомира Ганчева, Джордж Кремлис, Сузана Карп, председателят и съосновател на Соларна Академия България д-р инж. Веселин Тодоров.

По-късно Соларна Академия България и GTF организират среща и визуално представяне под наслов "Младежки конкурс за енергийни иновации" ("Youth Energy Innovations Competition"). Модератор е Моника Станишева, а панелисти са д-р Любомира Ганчева, изпълнителният член на Съвета на директорите на "Български енергиен холдинг" ЕАД Андрей Живков, д-р инж. Веселин Тодоров и д-р Марина Стефанова. Веднага след това програмата продължава с дискусия "Енергиен обзор: ключови изводи и следващи стъпки" ("The Energy Debrief: Key Takeaways & Next Steps") с участието на председателя на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия Никола Газдов и Сергей Станишев.

На 11 ноември Green Transition Forum разполага своите панели в гръцкия павилион на COP31. В късния следобед там ще се състои дебат на тема "Енергийният сектор и кръговата икономика като двигател за зелен преход и климатична неутралност" ("The Energy Sector and Circular Economy as a Driver for Green Transition and Climate Neutrality"). Модератор е Джордж Кремлис. Участие в панела са заявили министърът на околната среда и енергетиката на Република Гърция Ставрос Папаставру, министърът на енергетиката на Република България Ива Петрова, генералният директор на генерална дирекция "Енергетика" в Европейската комисия Селин Гауер, Андрей Живков от БЕХ ЕАД, Сергей Станишев, председателят на Управителния съвет на "Главболгарстрой Холдинг" Калин Пешов.

 

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