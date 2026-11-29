Традиционната коледна трапеза за 6 души тази година е между 351 и 482 леи (около 65,70 - 90,20 евро), показват актуални изчисления на икономистите

530 Снимка: БТА

Румънците, които планират да приготвят у дома традиционната коледна трапеза за шест души тази година, ще трябва да отделят бюджет между 351 и 482 леи (около 65,70 - 90,20 евро), показват актуални изчисления на икономистите, цитирани от местните медии.

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Северните ни съседи ще платят с приблизително с 11 до 15 леи (около 2 - 2,80 евро) повече спрямо миналата година. Оценката е изготвена въз основа на цените на 30 основни хранителни продукта и напитки, предлагани в хипермаркетите.

Според разчетите най-голямо перо в празничния бюджет заемат напитките, за които се предвиждат между 82 и 116 леи (15,35 - 21,70 евро). За традиционния румънски козунак и плодове домакинствата ще похарчат между 46 и 83 леи (8,60 - 15,55 евро).

При основните ястия разходите се разпределят по следния начин: сарми - необходимите продукти струват между 54 и 63 леи (10,10 - 11,80 евро); предястия - между 53 и 54 леи (около 10 евро); печено свинско месо - от 22 до 36 леи (4,10 - 6,75 евро); традиционни наденички - от 22 до 37 леи (4,10 - 6,90 евро); допълнителни продукти и подправки - между 22 и 24 леи (около 4,10 - 4,50 евро).

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Снимка: БТА

Поскъпването на празничната кошница се влияе от общата инфлация при хранителните стоки. По последни данни на Националния статистически институт на Румъния през октомври 2026 г. храните са поскъпнали средно с 3,07 процента на годишна база. Най-значително увеличение за една година е отчетено при яйцата (10,50 процента), кравето мляко (8,11 процента), олиото (7,94 процента) и телешкото месо (7,17 процента). Хлябът е поскъпнал с 4,50 процента, пилешкото месо - с 2,94 процента, а свинското месо, което е в основата на коледното меню в северната ни съседка, бележи ръст от 2,28 процента спрямо същия период на миналата година.

Снимка: БТА

В същото време представители на хранително-вкусовата промишленост предупреждават за риск от допълнително поскъпване на хляба и свинското месо с над 15 процента в седмиците непосредствено преди празниците.

Увеличение, но минимално, се наблюдава при Коледните елхи и празничната украса. Поскъпването е с около 2-3 леи (близо 8-12 процента) спрямо миналата година. Цените на елхите започват от 19 леи (3,56 евро) и могат да достигнат 800 леи (149,75 евро) в зависимост от вида и височината. Широк е ценовият диапазон и на коледните играчки - от 8-15 леи (1,50-2,81 евро) до 150 леи (около 28 евро).

Снимка: БТА

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