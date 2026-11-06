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На картата Югоизточна Европа има очевидно географско предимство: достъп до Черно и Егейско море и положение на кръстопът между Южна, Централна и Източна Европа. Но географията сама по себе си не създава транспортна свързаност. За да се превърне регионът в работещ логистичен коридор, са необходими модерни пристанища, ефективни железопътни и пътни връзки, координация между държавите и инвестиции, които да свържат отделните инфраструктурни проекти в една система.

Именно този проблем поставя във фокуса си международният форум "Вертикален коридор. Перспективи за развитието на транспорта на Балканския полуостров. Ролята на България, Гърция и Румъния", който се провежда днес в София. Организатори са Българо-гръцката търговско-промишлена камара (БГТПК), Българската търговско-промишлена палата и Двустранната търговска камара България-Румъния. Dir.bg е медиен партньор на форума.

Коридорът е повече от маршрут

Концепцията за Вертикалния коридор предвижда свързването на ключови пристанища и транспортни центрове в България и Гърция - Солун, Александруполис, Кавала, Варна, Бургас и Русе - в интегрирана мрежа от морски, железопътни и пътни маршрути. Целта е да се съкратят времето и разходите за превоз на товари и да се подобри достъпът между Егейско и Черно море и останалата част на Европа.

За да се превърне тази амбиция в работеща транспортна връзка, обаче, е необходима координация отвъд модернизацията на отделни инфраструктурни участъци. Тя трябва да обхване националните инвестиционни планове, железопътните оператори, пристанищните администрации и логистичния сектор. Както отбелязва Саввас Карафилидис, председател на Българо-гръцката търговско-промишлена камара, България и Гърция вече са изградили партньорство в областта на транспорта, свързаността и енергийната интеграция. Според него съвместните усилия за модернизация на инфраструктурата, укрепване на енергийната сигурност и привличане на инвестиции са основа за по-благоприятна бизнес среда в Югоизточна Европа.

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Затова форумът поставя акцент не само върху транспортните връзки, но и върху международното сътрудничество, институционалната координация и финансирането.

Инфраструктура, дипломация и финансиране

Програмата обединява няколко ключови теми за развитието на коридора: автомобилната свързаност и мостовете над Дунав, ролята на пристанищата, изграждането на интегрирана железопътна мрежа и възможностите за финансиране на транспортната инфраструктура чрез европейски инструменти и публично-частни партньорства.

Сред участниците са представители на железопътните и пристанищните оператори от България, Гърция и Румъния, включително на пристанищата във Варна и Солун, както и на румънския интермодален транспортен сектор. Дискусиите ще бъдат модерирани от Лиляна Павлова, бивш заместник-председател на Европейската инвестиционна банка, и Джордж Кремлис, почетен директор на Европейската комисия.

Регионалното сътрудничество - ключово условие

Форумът събира представители на правителствата и транспортните институции на трите държави. В събитието участват гръцкият министър на инфраструктурата и транспорта Христос Димас, заместник-министърът на икономиката Михаела Карадимова, заместник-министърът на развитието на Гърция Ставрос Калафатис, румънският заместник-министър Орсоля Мария Кьовер. Дипломатическото измерение на инициативата ще бъде представено от посланичките на Гърция и Румъния в България - Деспина Кукулопулу и Брандуșa Йоана Предеску, както и от заместник-министъра на външните работи на България Христо Дикански. Сред участниците е и Сергей Станишев, бивш министър-председател на България.

Присъствието на представители на правителствата и дипломатическия корпус е важно за политическата подкрепа на инициативата. За бизнеса и инвеститорите обаче по-същественият въпрос е как този диалог ще се превърне в конкретни решения: кои проекти ще получат приоритет, как ще бъдат синхронизирани националните инвестиционни програми, какви европейски финансови инструменти могат да бъдат използвани и как ще се разпределят отговорностите между публичния и частния сектор.

От регионална амбиция към икономическа инфраструктура

Вертикалният коридор има потенциал да промени начина, по който Югоизточна Европа участва в европейските търговски потоци. По-добрата свързаност между пристанищата на Егейско и Черно море, железопътните мрежи и дунавските мостове може да създаде нови възможности за транспортните оператори, индустрията, логистиката и регионалната търговия.

Но потенциалът не е равнозначен на резултат. За да се превърне коридорът в конкурентно предимство, са необходими последователни инвестиции, предвидим регулаторен режим и дългосрочно сътрудничество между държавите. В противен случай съществува риск отделните инфраструктурни инициативи да продължат да се развиват със собствено темпо, без да формират единна транспортна система.

Форумът в София събира на една маса институциите, които могат да зададат политическата рамка, и компаниите, които трябва да превърнат инфраструктурата в работеща икономическа услуга. Истинският тест за инициативата обаче няма да бъде броят на участниците или нивото на представителство, а дали след дискусиите ще има ясно определени приоритети, ангажименти и следващи стъпки.

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