По-високи наказания ще има за неподаване на декларации, укриване на доходи и нарушения от работодатели

3090 Снимка: БТА

Не по курса на еврото, а по модела същата сума, но в евро парламентът одобри двойно увеличение на редица глоби за данъчни нарушения с окончателното приемане днес на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Вместо досегашните левови стойности да бъдат превалутирани по фиксирания курс от 1.95583 лв. за 1 евро, те се заменят със същите числови стойности в евро. Така глоба от 500 лв. става 500 евро, а санкция от 1000 лв. - 1000 евро.

Промените обхващат нарушения, свързани както със задълженията на физическите лица, така и с тези на работодателите и фирмите, които изплащат доходи или подават информация към Националната агенция за приходите (НАП).

При неподаване на годишна данъчна декларация в срок глобата достига до 500 евро. Досега максималният ѝ размер беше 500 лв. Ако нарушението е повторно, санкцията може да достигне 1000 евро при досегашен максимум от 1000 лв.

За посочване на неверни или непълни данни в декларацията, когато това води до определяне на по-нисък данък или до освобождаване от данък, максималната глоба става 1000 евро вместо 1000 лв. При повторно нарушение тя достига 2000 евро при досегашен размер до 2000 лв.

По-високи ще бъдат и санкциите за физически лица, които са задължени, но не издават документ за придобит доход. Глобата за това нарушение вече ще бъде от 100 до 500 евро, като се налага отделно за всеки неиздаден документ. При повторно нарушение размерът се увеличава до 200-1000 евро.

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Санкции са предвидени и за платците на доходи, които не удържат или не внасят в срок дължимия данък. Максималната глоба или имуществена санкция за това нарушение става 1000 евро, а при повторно провинение - 2000 евро.

Работодателите също са засегнати от промените. Ако платец на доход не издаде и не предостави при поискване необходимите документи за изплатените суми, санкцията може да достигне 250 евро. При повторно нарушение тя нараства до 500 евро. Когато нарушението засяга повече от 1 физическо лице, санкцията се налага отделно за всеки от тях.

Глоби до 250 евро ще се налагат и за непредставяне в срок на изисквана информация за доходи или за подаване на неверни и непълни данни. При повторно нарушение максималният размер става 500 евро.

Засегнати са и задълженията на предприятията за отчетност. За непредставяне или закъсняло подаване на годишния отчет за дейността санкцията достига 500 евро, а при повторно нарушение - 1000 евро. Същите максимални размери са предвидени и за работодател, който не изпълни задължението си да определи годишния размер на данъка върху доходите от трудови правоотношения.

Важно е да се отбележи, че посочените суми са максималните размери на санкциите, а не задължително налаганите глоби при всяко нарушение. При определянето им наказващият орган преценява конкретния случай и тежестта на провинението.

Подходът за увеличаването на глобите предизвика спор в пленарната зала. От опозицията възразиха, че запазването на числовата стойност при преминаването от левове към евро представлява реално увеличение на санкциите, а не техническо превалутиране. И поставиха въпроса за липсата на достатъчно аргументи от Министерството на финансите защо се налага подобно повишение.

От управляващото мнозинство защитиха промените с необходимостта санкциите да имат възпиращ ефект и с аргумента, че част от тях не са актуализирани от години.

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