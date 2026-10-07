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Всички служители на пенсионна възраст ще бъдат освободени от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ). Част от тях вече са освободени, а за останалите процедурата предстои. Това съобщи министърът на иновациите Иван Василев по време на изслушване в ресорната парламентарна комисия.

Той отговори на въпрос на депутати от "Продължаваме промяната" за кадровата политика на ведомството и освобождаването на над 100 служители през последния месец. По думите на Василев съкращенията са част от политиката на правителството за оптимизиране на държавната администрация. Според него администрацията може да работи по-ефективно, без да се назначават хора заради политически или партийни връзки.

Преструктурирането е започнало още през май с публикуването за обществено обсъждане на проекта за нов правилник на министерството. Тогава служителите са били уведомени, че започва преглед и оценка на дейностите и работата във ведомството. Процесът е продължил до септември.

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Министърът заяви, че освободените служители не са отговорили на изискванията за продължаване на работа в министерството. Сред критериите са били проактивност, отчетност, прозрачност и качество на работата. Василев посочи, че освободените могат да продължат професионалното си развитие в частния сектор, където има недостиг на кадри, и им благодари за "службата им към Родината".

Промените са свързани и с намерението на министъра да ускори работата на администрацията. Новият правилник предвижда броят на дирекциите в министерството да бъде намален от 19 на 8. Според Василев новата структура ще разпредели по-ясно отговорностите между отделните звена и ще улесни взаимодействието им. "В новата структура е разписано много ясно коя дирекция за какво отговаря", заяви той. По думите му новият модел трябва да предотврати прехвърлянето на отговорност между различни звена. Като пример за подобен проблем от миналото министърът посочи работата по единния цифров портфейл, която според него е продължила повече от 1 година.

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