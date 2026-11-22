Цената на краставиците расте с 0,60 на сто до 1,67 евро за килограм. Поскъпване има още при картофите, морковите и чушките. Леко поевтиняване има при ориза и лещата

190 Снимка: iStock by Getty Images

Основни хранителни стоки и повечето зеленчуци поскъпват на борсите у нас през седмицата, показват данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), предаде БТА.

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 0,58 на сто до 2,437 пункта спрямо 2,423 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 година.

Цената на кравето сирене се повишава с 0,40 на сто до 6 евро за килограм, а на кашкавала тип "Витоша" поскъпва с 0,20 на сто до 9,21 евро за килограм. Цената на киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) намалява с 0,26 на сто до 0,76 евро за кофичка от 400 гр., а на прясното мляко се повишава с 3,90 на сто до 1,29 евро за литър. Кравето масло (пакетче от 125 грама) се търгува по 1,44 евро за брой, което е увеличение с 2,90 на сто. Замразеното пилешко месо поскъпва с 1,24 на сто до 3,60 евро за килограм, а яйцата (размер М) с 4,17 на сто до 0,20 евро за брой на едро.

Оризът поевтинява с 4,24 на сто до 1,58 евро за килограм. С 3,77 на сто поевтинява лещата до 1,94 евро за килограм. Зрелият фасул се предлага с 2,12 евро за килограм, което е ръст в цената от 4,33 на сто. Захарта поскъпва с 0,84 на сто до 0,96 евро за килограм. Брашното тип 500 поевтинява с 3,18 на сто до 0,67 евро за килограм. Цената на олиото се понижава с 1,49 на сто до 1,72 за литър.

Какво движи бизнеса днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

При зеленчуците и през тази седмица най-много поскъпва зеленият пипер - с 10,14 на сто до 1,26 евро за килограм. Тиквичките са с 4,06 на сто нагоре и се търгуват по 1,23 евро за килограм. Червените чушки се предлагат с 4,89 на сто повече - по 1,46 евро за килограм, а доматите са с 6,69 на сто по-скъпи до 2,39 евро за килограм. Зрелият кромид лук остава без промяна и се търгува по 0,59 евро за килограм.

Цената на краставиците расте с 0,60 на сто до 1,67 евро за килограм. С 0,31 на сто поскъпват картофите - до 0,64 евро за килограм. Цената на зелето се запазва на ниво от 0,57 евро за килограм. Морковите поскъпват с 10,06 до 0,70 евро за килограм.

При плодовете гроздето е със 7,74 на сто нагоре до 1,42 евро на килограм. Бананите поскъпват с 0,13 на сто до 1,51 евро за килограм. Ябълките са с 10,02 на сто по-скъпи и се предлагат по 1,12 евро за килограм. Цената на лимоните се повишава с 9,56 на сто до 1,49 евро за килограм.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.