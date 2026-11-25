Съдокладчиците приветсвата одобрението на Съвета за дигиталната такса за платформите, но тя няма да е разменна монета за по-малък бюджет

404 Снимка: БТА

Оценяваме усилията на председателя на Европейския съвет да сближи позициите и да преодолее различията между държавите членки. Но е крайно време Съветът най-после да постигне обща позиция, за да могат да започнат същинските преговори с Европейския парламент. Още през април Европейският парламент прие официалната си позиция, Съветът закъснява сериозно. Това заявиха основните преговарящи от ЕП за многогодишната финансова рамка Зигфрид Мурешан (ЕНП, Румъния) и Карла Тавареш (СиД, Португалия ) по време на пресконференция днес в Страсбург.

Европейският парламент остава непоклатим в позицията си

По думите на Зигфрид Мурешан по време на преговорите е станало ясно, че Съветът се отдалечава все повече от очакванията на Парламента: "Парадоксът е, че Парламентът и Съветът са напълно съгласни кои трябва да бъдат приоритетите на Съюза: трябва да направим повече за защитата на нашите граждани, за сигурността и отбраната, за по-силна икономика чрез инвестиции в конкурентоспособност и подготовка за дигитална икономика, базирана на изкуствен интелект."

Той добави още, че Парламентът и Съветът са единодушни какво трябва да се направи, но Парламентът е последователен в своята позиция, докато Съветът декларира сигурността и конкурентоспособността като приоритети, а след това предлага съкращения точно в тези ключови сфери.

Мурешан критикува подхода на министър-председателите да се предпазят от по-големи вноски: "Орежете целия общ бюджет, но не пипайте средствата за моята страна - всеки премиер предпочита да внесе колкото се може по-малко в европейския бюджет и да извлече колкото се може повече от него."

Какво движи бизнеса днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Друга твърда позиция на парламента е въвеждането на дигитални такси като нов собствен приход: "Най-големите технологични корпорации в света се ползват от напълно свободен достъп до нашия единен пазар. Би било дълбоко несправедливо да режем средствата за нашите земеделци, за регионите, за сигурността и конкурентоспособността, само за да могат най-богатите хора на планетата като Илън Мъск, Марк Зукърбърг и Джеф Безос да продължават да се възползват безплатно от пазара ни", добави Мурешан.

В подкрепа на думите му Карла Тавареш заяви: "Наложително и спешно е да се създадат условия за реорганизиране на системата на приходите в бюджета на Съюза. Това е нужно не само за настоящата финансова рамка, но и за периода отвъд нея, за да може бюджетът да бъде истински мотор за посрещане на предизвикателствата. Собствените ресурси не могат да бъдат разменна монета или компенсация за орязването на бюджета до по-малки размери. Това е категоричната позиция на Европейския парламент."

Новите собствени приходи

Изключително доволни сме, че Антонио Коща се вслуша внимателно в нашите послания и включи предложението за три нови собствени ресурса в преговорния документ. Това е победа за Европейския парламент. Това заяви Дануше Нерудова (ЕПП, Чехия), съдокладчик на ЕП за собствените приходи.

По думите на Нерудова предложените три вида такси върху дигиталните платформи, онлайн бетинга и търговията с криптоактиви ще донесат сериозни финансови ползи: "Заедно с развитието по съществуващите източници, този пакет би могъл да генерира между 50 и 60 милиарда евро годишно. Това ще ни позволи не само да финансираме договорените приоритети в бюджета, но и да изплащаме дълга, поет по време на COVID кризата."

Тя припомни, че приемането на данъчна директива изисква единодушие и тя трябва да бъде приложена до края на 2027 г., което предвещава дълъг и труден процес, но ще даде по-добри бизнес условия: "Европейският бизнес също приветства тази мярка, защото тя най-после ще създаде равни условия за конкуренция в цифровия сектор, където някои технологични гиганти плащат значително по-ниски данъци от останалите."

Сандра Гомес Лопес (СиД, Испания), другият съдокладчик за собствените приходи, също приветства отговора на Съвета за дигиталната такса, но обърна внимание, че не трябва да остават на заден план другите две предложения - за облагане на криптовалутите и таксата върху онлайн хазарта.

Тя подчерта: "Справедливото, пропорционално и съвместимо с вътрешния ни пазар решение беше да въведем европейска дигитална такса. Още повече, че много страни членки вече имат свои национални дигитални данъци — общоевропейската такса ще хармонизира правилата, ще премахне пречките от нормативната диспропорция и ще бъде по-справедлива за самите компании, намалявайки разходите им за съответствие."

Лопес заяви, че сега "топката е в полето на държавите членки" - да решат този въпрос максимално бързо, да отблокират процеса и да приемат необходимото законодателство, така че кошницата от собствени ресурси да заработи още през 2026 г.

Тя подкрепи думите на колегата си, че собствените ресурси няма да са разменна монета, за сметка на по-малко амбициозен бюджет: "Европейският парламент няма да приеме финансова рамка, която не изпълнява целите, за които е създадена. Собствените ресурси не са алиби за орязан МФР — напротив, тези приходи са доказателство, че можем и трябва да имаме по-амбициозен европейски бюджет."

Къде се разминават позициите на Европейския парламент и Европейския съвет

В основата на спора стои проектопредложението на председателя на Европейския съвет Антонио Коща, което водещите парламентарни преговарящи категорично отхвърлиха с аргумента, че заложените финансови параметри са крайно недостатъчни за амбициите на съюза.

Визията на Европейския съвет залага на фискална сдържаност, продиктувана от желанието да се избегне прекомерен натиск върху бюджетите на отделните държави членки. В плана на Коща общият обем на бюджета е свит до едва 0,97% от брутния национален доход (БНД) на ЕС - съществен спад в сравнение с договорените 1,11% в действащата рамка. За да се компенсира този ограничен таван, предложението предвижда орязване на разходите в ключови традиционни направления като политиката на сближаване, селското стопанство и външната дейност. Същевременно Съветът лансира въвеждането на пет нови собствени източника на приходи за съюза - включително такси върху дигиталните платформи, търговията с криптоактиви и онлайн залаганията - с цел генериране на поне 60 милиарда евро годишно.

От своя страна Европейският парламент заема диаметрално противоположна позиция, настоявайки за по-амбициозен и адекватно финансиран бюджет. Според евродепутатите равнище от 0,97% от БНД обрича на провал новите геополитически и икономически приоритети на блока - като отбраната, сигурността и иновациите - тъй като средствата за тях биха дошли единствено за сметка на тежки орязвания в кохезията и земеделието.

Парламентът категорично изисква и разходите по обслужването на дълга от пандемичния фонд NextGenerationEU да бъдат изведени извън общите тавани на бюджета, за да не изтласкват регулярните програми. Макар законодателите да одобряват идеята за нови собствени ресурси, те подчертават, че тези данъци не могат да служат като оправдание за свиване на европейската хазна, и предупреждават, че тяхното финално одобрение за бюджета далеч не е гарантирано.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.