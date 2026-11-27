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Националният праг за задължителна регистрация по ДДС ще се повишава на 3 стъпки през следващите 3 години. Това решиха депутатите с приемането на второ четене на промени в Закона за данък върху добавената стойност.

От 1 януари 2027 г. прагът за годишен оборот ще бъде 60 000 евро, от 1 януари 2028 г. - 70 000 евро, а от 1 януари 2029 г. - 75 000 евро. В момента задължителна регистрация по ДДС се изисква при достигане на годишен оборот от 51 130 евро.

Не бяха приети предложенията на Асен Василев от "Продължаваме промяната" и Мартин Димитров от "Демократична България" прагът да бъде определен на 85 000 евро - максималното равнище, разрешено от европейското законодателство, предаде БТА.

Промените в Закона за ДДС са свързани с въвеждането на изисквания на европейското право и с прецизиране на действащите разпоредби с цел намаляване на административната тежест за бизнеса. По-високият праг означава, че повече малки предприятия и самостоятелно заети лица ще могат да работят, без да са задължени да се регистрират по ДДС само заради размера на оборота си.

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