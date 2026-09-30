2795 Снимка: iStock by Getty images

Около 45 млн. литра нелегална ракия годишно се произвеждат и консумират в България. Такава оценка направи пред БНР експертът по данъчно право Мирослав Каракашев, според когото усилията за ограничаване на сивия сектор при производството и продажбата на спиртни напитки остават недостатъчни.

По думите му заловените от Агенция "Митници" 15 хил. литра нелегална ракия за първите 8 месеца на годината са несъществено количество в сравнение с предполагаемия обем на нелегалното производство.

Каракашев се позова на данни на Световната здравна организация и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, според които в България годишно се консумират около 70 млн. литра чист алкохол. В това количество влизат както официално отчетеното, така и нерегистрираното производство.

Легално произведеният, отчетен и продаден алкохол е около 52 млн. литра чист алкохол. Така остават приблизително 18 млн. литра чист алкохол, които не фигурират в официалната статистика. Ако това количество бъде преизчислено като ракия с алкохолно съдържание 40%, се получават около 45 млн. литра. "От една страна Агенция "Митници" са заловили 15 хил. литра нелегална ракия, а потенциално сивият сектор е 45 млн. литра - разликата е огромна", посочи експертът.

Какво движи бизнеса днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Според Каракашев предлаганите промени в законодателството няма да доведат до съществена промяна в правилата за производство на домашен алкохол. По думите му основната разлика е свързана с евентуално увеличаване и актуализиране на някои санкции.

"Тези промени, които сега се предлагат, по никакъв начин не променят съществено действащите правила с изключение, може би, на размера на някаква санкция, която е с малко по-високи и актуализирани размери спрямо потенциални закононарушения, които и към днешна дата се санкционират от Закона за акцизите и данъчните складове", обясни той.

Експертът отбеляза, че правилата за домашната ракия в България не са променяни съществено през последните 20 години. Те са уредени както в националното законодателство, така и в европейска директива, транспонирана в българския закон още през 2006 г.

По думите му европейските правила не допускат консумация на алкохол, за който не е платен дължимият акциз.

Каракашев подчерта, че според действащите правила за домашен алкохол се приема този, който е произведен от собствена суровина. Това означава, че дори купуването на плодове, например сливи, с цел те да бъдат преработени в ракия за лична употреба може да представлява нарушение. "Институциите го знаят, но досега няма действия, които да възпрат подобен вид дейност", каза експертът.

Според него контролът трябва да обхваща и продажбата на суровината за производство на алкохол. Той посочи, че тя би трябвало да се продава на лица, които имат необходимия лиценз или регистрация за производство на алкохол.

Каракашев обърна внимание и на риска за здравето. По думите му алкохолът, който се предлага на пазара, трябва да бъде подложен на контрол, за да се гарантира безопасността му за потребителите.

Експертът предупреди и за злоупотребата с понятието "домашно". По думите му именно този тип продукти се продават много успешно в България, но зад обозначението невинаги стои действително домашно производство.

"С този бранд се продават продукти, които нямат нищо общо с бит, традиции, култура, а от хора, които в индустриални количества произвеждат нелегално алкохол", посочи Каракашев.

Той призова потребителите да бъдат внимателни, когато купуват подобни продукти, тъй като нелегално произведеният алкохол може да крие рискове за здравето.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.