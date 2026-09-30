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Около 45 млн. литра нелегална ракия годишно се произвеждат и консумират в България. Такава оценка направи пред БНР експертът по данъчно право Мирослав Каракашев, според когото усилията за ограничаване на сивия сектор при производството и продажбата на спиртни напитки остават недостатъчни.

По думите му заловените от Агенция "Митници" 15 хил. литра нелегална ракия за първите 8 месеца на годината са несъществено количество в сравнение с предполагаемия обем на нелегалното производство.

Каракашев се позова на данни на Световната здравна организация и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, според които в България годишно се консумират около 70 млн. литра чист алкохол. В това количество влизат както официално отчетеното, така и нерегистрираното производство.

Легално произведеният, отчетен и продаден алкохол е около 52 млн. литра чист алкохол. Така остават приблизително 18 млн. литра чист алкохол, които не фигурират в официалната статистика. Ако това количество бъде преизчислено като ракия с алкохолно съдържание 40%, се получават около 45 млн. литра. "От една страна Агенция "Митници" са заловили 15 хил. литра нелегална ракия, а потенциално сивият сектор е 45 млн. литра - разликата е огромна", посочи експертът.

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Според Каракашев предлаганите промени в законодателството няма да доведат до съществена промяна в правилата за производство на домашен алкохол. По думите му основната разлика е свързана с евентуално увеличаване и актуализиране на някои санкции.

"Тези промени, които сега се предлагат, по никакъв начин не променят съществено действащите правила с изключение, може би, на размера на някаква санкция, която е с малко по-високи и актуализирани размери спрямо потенциални закононарушения, които и към днешна дата се санкционират от Закона за акцизите и данъчните складове", обясни той.

Експертът отбеляза, че правилата за домашната ракия в България не са променяни съществено през последните 20 години. Те са уредени както в националното законодателство, така и в европейска директива, транспонирана в българския закон още през 2006 г.

По думите му европейските правила не допускат консумация на алкохол, за който не е платен дължимият акциз.

Каракашев подчерта, че според действащите правила за домашен алкохол се приема този, който е произведен от собствена суровина. Това означава, че дори купуването на плодове, например сливи, с цел те да бъдат преработени в ракия за лична употреба може да представлява нарушение. "Институциите го знаят, но досега няма действия, които да възпрат подобен вид дейност", каза експертът.

Според него контролът трябва да обхваща и продажбата на суровината за производство на алкохол. Той посочи, че тя би трябвало да се продава на лица, които имат необходимия лиценз или регистрация за производство на алкохол.

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Каракашев обърна внимание и на риска за здравето. По думите му алкохолът, който се предлага на пазара, трябва да бъде подложен на контрол, за да се гарантира безопасността му за потребителите.

Експертът предупреди и за злоупотребата с понятието "домашно". По думите му именно този тип продукти се продават много успешно в България, но зад обозначението невинаги стои действително домашно производство.

"С този бранд се продават продукти, които нямат нищо общо с бит, традиции, култура, а от хора, които в индустриални количества произвеждат нелегално алкохол", посочи Каракашев.

Той призова потребителите да бъдат внимателни, когато купуват подобни продукти, тъй като нелегално произведеният алкохол може да крие рискове за здравето.

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