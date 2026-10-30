Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Около 200 км нови магистрали, скоростни пътища и четирилентови трасета трябва да започнат да се проектират през 2027 г. Това е един от двата основни приоритета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, които ще бъдат заложени в държавния бюджет. Другият е проектирането и строителството на 40 обекта във ВиК сектора заради проблемите с водоснабдяването в различни части на страната. Това съобщи регионалният министър Иван Шишков, който представи плановете на ведомството за догодина. По думите му страната има сериозен недостиг на подготвени проекти за магистрали и скоростни пътища, а целта е да се осигури по-добра транспортна свързаност.

Сред основните инфраструктурни проекти е магистралата Русе-Маказа с обща дължина 152 км. В момента се строи участъкът от Русе до Бяла, като първият лот е започнал да се изгражда при настоящото управление. Останалата част от трасето обаче все още не е проектирана.

За 58 км предстои одобряване на подробен устройствен план, а за останалите 94 км трябва да бъдат възложени проектни дейности и процедури по оценка на въздействието върху околната среда. Амбицията на министерството е подготовката да напредне достатъчно, за да може да се търси концесионер за цялото направление. Магистралата е важна част от връзката север-юг между Румъния и Гърция.

Шишков: Започваме проверки на обществените поръчки за строителство
Виж още Шишков: Започваме проверки на обществените поръчки за строителство

Друг приоритет е скоростният път Монтана-София с тунел под Петрохан. В момента се провеждат процедури за оценка на въздействието върху околната среда и избор на трасе, което се очаква да бъде с дължина около 100 км. Според Шишков това е най-пряката връзка между Видин, София и Кулата. За 2027 г. е предвидено проектът да достигне до етап на подробен устройствен план и отчуждителни процедури. След това ще може да се търси възможност за публично-частно партньорство.

Работата по автомагистрала "Черно море" също ще продължи. Става дума за 116-километровото трасе между Бургас и Варна, за което в момента се избира маршрут и се провежда процедура по ОВОС. Планът е то да бъде обединено с направленията от Варна към Дуранкулак и от Бургас към Малко Търново, съответно с дължина около 90 и 69 км. Така общият проект би обхванал приблизително 275 км.

За 2027 г. се предвижда да бъде осигурено финансиране за проектиране и подготовка на подробните устройствени планове. За участъците към Дуранкулак и Малко Търново обаче процедурите по оценка на въздействието върху околната среда тепърва трябва да започнат.

В плановете на министерството е включена и автомагистрала "Рила", която трябва да бъде с дължина около 107 км. Шишков посочи, че проектирането ѝ започва, като целта е работата да бъде завършена в рамките на тази година или най-късно през 2028 г. За 67-километровия участък между Дупница и Гюешево се очаква да бъде одобрен подробен устройствен план. Трасето е част от важно европейско транспортно направление.

Шишков даде старт на втори лот: АМ "Русе-Велико Търново" бе забравена, но наваксваме (снимки)
Виж още Шишков даде старт на втори лот: АМ "Русе-Велико Търново" бе забравена, но наваксваме (снимки)

Отделно ще продължи подготовката на автомагистрала "Струма", чието изграждане се проточва повече от 10 години. Министърът отбеляза, че въпреки напредъка по проекта все още липсват готови проекти за отделни участъци. Предвижда се да бъде завършено проектирането на трасето между Симитли и Кресна, извън Кресненското дефиле, както и на пътния възел за Банско. Става дума за около 28 км.

Сред обектите, върху които МРРБ ще насочи усилия, са и Софийският и Пловдивският околовръстен път. По думите на Шишков те все още са в сравнително начален етап на проектиране.

Във ВиК сектора основният акцент ще бъде върху 40 обекта, за които се предвиждат проектиране и строителство. Целта е да се работи както по проблемни водоснабдителни системи, така и по инфраструктурни проекти, които са били отлагани във времето.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Кой спечели дебата? Днес
Кой спечели дебата?
60608
Почина сър Патрик Стюарт - легендата от "Стар Трек", "Х-Мен" и още много кинокласики Лайф
Почина сър Патрик Стюарт - легендата от "Стар Трек", "Х-Мен" и още много кинокласики
7572
Ден преди голямото откриване: Новият стадион на ЦСКА отвътре (Снимки) Корнер
Ден преди голямото откриване: Новият стадион на ЦСКА отвътре (Снимки)
47155
Зад Плутон откриха нов обект с диаметър до 1500 километра IT
Зад Плутон откриха нов обект с диаметър до 1500 километра
3048
Акад. Людмил Стайков: "Хан Аспарух" ми донесе най-голямата радост и най-голямото огорчение Impressio
Акад. Людмил Стайков: "Хан Аспарух" ми донесе най-голямата радост и най-голямото огорчение
8341
Дори Пепеляшка имаше нужда от тиква, за да открие любовта URBN
Дори Пепеляшка имаше нужда от тиква, за да открие любовта
8591
Ватикана открива изложба на свещения гараж от папамобили Trip
Ватикана открива изложба на свещения гараж от папамобили
1255
Тиквени рулца без брашно: Сладкият есенен хит с канела Вкусотии
Тиквени рулца без брашно: Сладкият есенен хит с канела
809
Инати и капризни: 5 зодиакални знака, които трудно слушат Zodiac
Инати и капризни: 5 зодиакални знака, които трудно слушат
858
Идват обилни валежи до 100-120 л/кв. м, ще има и сняг Времето
Идват обилни валежи до 100-120 л/кв. м, ще има и сняг
12363