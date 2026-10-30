243 Снимка: БТА

Около 200 км нови магистрали, скоростни пътища и четирилентови трасета трябва да започнат да се проектират през 2027 г. Това е един от двата основни приоритета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, които ще бъдат заложени в държавния бюджет. Другият е проектирането и строителството на 40 обекта във ВиК сектора заради проблемите с водоснабдяването в различни части на страната. Това съобщи регионалният министър Иван Шишков, който представи плановете на ведомството за догодина. По думите му страната има сериозен недостиг на подготвени проекти за магистрали и скоростни пътища, а целта е да се осигури по-добра транспортна свързаност.

Сред основните инфраструктурни проекти е магистралата Русе-Маказа с обща дължина 152 км. В момента се строи участъкът от Русе до Бяла, като първият лот е започнал да се изгражда при настоящото управление. Останалата част от трасето обаче все още не е проектирана.

За 58 км предстои одобряване на подробен устройствен план, а за останалите 94 км трябва да бъдат възложени проектни дейности и процедури по оценка на въздействието върху околната среда. Амбицията на министерството е подготовката да напредне достатъчно, за да може да се търси концесионер за цялото направление. Магистралата е важна част от връзката север-юг между Румъния и Гърция.

Друг приоритет е скоростният път Монтана-София с тунел под Петрохан. В момента се провеждат процедури за оценка на въздействието върху околната среда и избор на трасе, което се очаква да бъде с дължина около 100 км. Според Шишков това е най-пряката връзка между Видин, София и Кулата. За 2027 г. е предвидено проектът да достигне до етап на подробен устройствен план и отчуждителни процедури. След това ще може да се търси възможност за публично-частно партньорство.

Какво движи бизнеса днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Работата по автомагистрала "Черно море" също ще продължи. Става дума за 116-километровото трасе между Бургас и Варна, за което в момента се избира маршрут и се провежда процедура по ОВОС. Планът е то да бъде обединено с направленията от Варна към Дуранкулак и от Бургас към Малко Търново, съответно с дължина около 90 и 69 км. Така общият проект би обхванал приблизително 275 км.

За 2027 г. се предвижда да бъде осигурено финансиране за проектиране и подготовка на подробните устройствени планове. За участъците към Дуранкулак и Малко Търново обаче процедурите по оценка на въздействието върху околната среда тепърва трябва да започнат.

В плановете на министерството е включена и автомагистрала "Рила", която трябва да бъде с дължина около 107 км. Шишков посочи, че проектирането ѝ започва, като целта е работата да бъде завършена в рамките на тази година или най-късно през 2028 г. За 67-километровия участък между Дупница и Гюешево се очаква да бъде одобрен подробен устройствен план. Трасето е част от важно европейско транспортно направление.

Отделно ще продължи подготовката на автомагистрала "Струма", чието изграждане се проточва повече от 10 години. Министърът отбеляза, че въпреки напредъка по проекта все още липсват готови проекти за отделни участъци. Предвижда се да бъде завършено проектирането на трасето между Симитли и Кресна, извън Кресненското дефиле, както и на пътния възел за Банско. Става дума за около 28 км.

Сред обектите, върху които МРРБ ще насочи усилия, са и Софийският и Пловдивският околовръстен път. По думите на Шишков те все още са в сравнително начален етап на проектиране.

Във ВиК сектора основният акцент ще бъде върху 40 обекта, за които се предвиждат проектиране и строителство. Целта е да се работи както по проблемни водоснабдителни системи, така и по инфраструктурни проекти, които са били отлагани във времето.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.