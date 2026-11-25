Средствата за здравноосигурителни плащания нарастват с 9,7%, но опозицията критикува недостатъчния приоритет на профилактиката и липсата на реформи

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Със 126 гласа "за" Народното събрание прие на първо четене бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2027 г. Подкрепата дойде от 125 депутати от "Прогресивна България" и 1 от "Продължаваме промяната". Против гласуваха 60 народни представители, а 20 се въздържаха, предаде БТА.

Проектът предвижда приходите и разходите на Здравната каса да достигнат 5,68 млрд. евро. Това е увеличение с 426,9 млн. евро, или 8,1%, спрямо бюджета за 2026 г. Здравноосигурителните приходи са разчетени на 5,63 млрд. евро, от които 3,45 млрд. евро се очаква да постъпят от вноски, а 2,17 млрд. евро - под формата на трансфери за здравно осигуряване.

За здравноосигурителни плащания са предвидени общо 5,41 млрд. евро - с 478,1 млн. евро, или 9,7% повече спрямо тази година. Допълнително Министерството на здравеопазването ще предоставя ежемесечни трансфери към НЗОК за дейности извън задължителното здравно осигуряване. За тях са заложени общо 32,7 млн. евро за годината.

Най-голямото перо в разходите остава болничната помощ, за която са предвидени 2,531 млрд. евро. Увеличението спрямо 2026 г. е 8,1%. В тази сума са включени 81 млн. евро за амбулаторни процедури за диагностика, профилактика и диспансерно наблюдение, както и 36 млн. евро за осигуряване на медицински персонал в болниците.

За лекарствени продукти са заложени 1,454 млрд. евро, или с 9% повече. Средствата за първична извънболнична помощ достигат 372 млн. евро, а за специализирана извънболнична помощ - 384 млн. евро, с ръст от 9,3%. За дентална помощ са предвидени 248 млн. евро, което е увеличение със 7,6%, а за медико-диагностична дейност - 176 млн. евро, или с 5% повече.

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Бюджетът предвижда още 147 млн. евро за медицински изделия, използвани в болничната помощ, и за помощни средства и изделия за хората с увреждания. Сумата е с 2,3% над средствата за тази година. За други здравноосигурителни плащания са заложени 96 млн. евро, включително 51 млн. евро за медицинска помощ по правилата на системите за социална сигурност.

Основният спор по време на дебатите беше дали увеличението на средствата за профилактика и извънболнична помощ е достатъчно, за да промени модела на здравеопазване, при който значителна част от публичните средства се насочват към болнично лечение.

Здравният министър Катя Ивкова защити разчетите с аргумента, че общото увеличение за извънболнична медицинска помощ е 29,5%. Според нея по-сериозното финансиране на превенцията и профилактиката е необходимо, за да се намали тежестта на заболяванията.

Опозицията обаче постави под съмнение реалния ефект от предвидените средства и посочи, че болничната помощ продължава да получава значително повече пари. Лъчезар Иванов от ГЕРБ заяви, че отново се наблюдава по-голямо увеличение на средствата за болниците.

Джевдет Чакъров от ДПС определи заложените промени като първи стъпки, но според него те не са достатъчни. Той критикува липсата на сериозни реформи в здравната система.

Александър Симидчиев от "Демократична България" направи сравнение с разпределението на допълнителните средства. По думите му от всеки нови 100 евро в бюджета 40 евро отиват за болниците, 25 евро - за лекарства, а за профилактика, лични лекари, специалисти в извънболничната помощ и изследвания остават общо 14 евро.

"Системата пак казва на всеки един от нас: "Елате, когато се разболеете тежко и трябва да ви вкараме в болница", вместо: "Идвайте навреме", коментира той.

Николай Денков от "Продължаваме промяната" обвини управляващите, че представят бюджета като насочен към превенцията и профилактиката, без това да се подкрепя достатъчно от реалното разпределение на средствата. Той определи тези твърдения като манипулативни.

Сред критиките на опозицията беше и липсата на конкретно финансиране за младите лекари, въпреки заявките на управляващите, че ще бъдат предприети мерки в тази посока.

Георги Георгиев от "Възраждане" заяви, че през последните 5 години бюджетът на Здравната каса всяка година нараства с около 1 млрд. лева, без според него това да води до съществена промяна в работата на системата.

Общата критика на опозиционните формации беше, че проектът не предлага необходимите структурни промени и продължава да залага основно на финансиране на вече съществуващия модел на здравеопазване.

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