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Изплащането на пенсиите за ноември чрез пощенските станции ще започне на 6 ноември и ще продължи до 20 ноември, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ). Парите ще се раздават по предварително изготвен график, който ще бъде обявен във всяка пощенска станция.

На 6 ноември ще бъдат преведени и пенсиите на хората, които получават сумите си по банков път. Обезщетенията за безработица ще бъдат изплатени на 16 ноември.

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През този месец отново ще се прилагат промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които влязоха в сила в края на юли. Според новите правила, когато 7-о или 20-о число се пада в почивен или празничен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях започва или приключва в предходния работен ден.

На 3 ноември ще бъдат изплатени обезщетенията за октомври за бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст и осиновяване на дете до 5-годишна възраст.

Актуалният график за всички плащания към осигурените лица и пенсионерите е публикуван на интернет страницата на НОИ в рубриката "Календар на плащанията".

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