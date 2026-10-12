Увеличението е необходимо заради инфлацията, очаквания ръст на минималната заплата и поскъпването на горивата и храните

659 Снимка: БТА

Общините настояват за допълнителни 650 млн. евро от държавния бюджет през 2027 г., което представлява увеличение с 13,2% спрямо средствата за настоящата година. Сумата е минимално необходимата, за да могат местните власти да поддържат дейността си и да запазят качеството на публичните услуги, заяви в предаването "Денят започва" по БНТ изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) Силвия Георгиева.

Сред основните причини за исканото увеличение са инфлацията, очакваното повишение на минималната работна заплата до 660 евро, както и поскъпването на горивата и храните. По думите на Георгиева тези фактори се отразяват пряко върху разходите за отопление и издръжка на училища, детски градини и социални услуги.

"Процентите са изчислени много прецизно и отразяват няколко фактора. Разбира се, темпът на инфлацията, ръстът на минималната работна заплата, за която към момента беше обявено, че ще бъде 660 евро, и не на последно място — изключително сериозната динамика при ръста на цените на горивата, започнала след ескалацията на конфликта в района на Ормузкия проток и кризата в Иран. Това се отразява изключително много на услугите, които ние предоставяме, тъй като отоплението и издръжката на училищата, детските градини и социалните услуги зависят в голяма степен от цените на горивата и храните. Така че не бихме могли да отстъпим от необходимите минимални средства, които да осигурят поне същото качество на услугите през 2027 година", посочи Георгиева.

Исканията за финансирането на местните власти са били внесени в Министерството на финансите на 4 септември. В момента в курортния комплекс Албена се провежда годишната среща на българските общини, на която се обсъждат и предстоящите бюджетни предизвикателства.

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Георгиева подчерта, че предложението за допълнителни 650 млн. евро е резултат от конкретни изчисления, а не начална позиция за преговори. "Ние винаги сме били изключително отговорни и много балансирани в предложенията си, с които влизаме в преговорите с Министерството на финансите. Предложеното от нас увеличение от 650 милиона евро повече всъщност е минимумът, необходим, за да продължим да функционираме през 2027 година и да запазим същото качество на услугите", заяви тя.

По думите ѝ разходите за заплати представляват не повече от 5% от общите бюджети на общините за всяка календарна година. Затова исканото увеличение не е продиктувано само от необходимостта да се осигурят средства за възнагражденията, а и от поскъпването на стоките и услугите, които местната власт предоставя.

Друга тема, коментирана от изпълнителния директор на НСОРБ, е планираната актуализация на данъчните оценки на недвижимите имоти. Според нея промяната е отдавна необходима, а сдружението подкрепя предложения за данъчни промени, представени от правителството за обществено обсъждане.

Предвижда се данъчната основа за имотите да бъде увеличена с 30% през 2027 г. Това обаче не означава, че данъкът върху недвижимите имоти задължително ще нарасне със същия процент, тъй като размерът му зависи и от ставките, определяни от съответния общински съвет.

"Крайно наложително да се направи актуализация на данъчните оценки. Ние сме удовлетворени от данъчния пакет, който правителството предложи за обществено обсъждане и който предвижда увеличение на данъчната основа за 2027 година с 30%. Това означава, че ако вие плащате 60 евро годишен данък за вашия имот, увеличението за 2027 година ще бъде около 15 евро за цялата година, ако общинският съвет в общината, в която живеете, не намали промилите, по които се изчислява данъкът", обясни Георгиева.

Тя уточни, че няма единна ставка за данъка върху недвижимите имоти в страната. Решенията се вземат от местните общински съвети, като се отчитат социално-икономическите условия във всяка от 265-те общини.

Отделно от данъка върху имотите е таксата за битови отпадъци. Според предложенията на правителството общините, които все още изчисляват тази такса въз основа на данъчната оценка на имота, ще продължат да използват оценките от настоящата година. Така увеличението на данъчната основа с 30% няма автоматично да доведе до същия ръст на таксата за смет през 2027 г. "Това все още е проект. Очакваме предложенията да бъдат обсъдени в Народното събрание през ноември, след което да бъдат взети решенията на общинските съвети", каза Георгиева.

Според Георгиева в част от общините е възможно ставките да бъдат намалени, за да се ограничи отражението на по-високите данъчни оценки върху сумите, плащани от гражданите. В други населени места, където оценките не са актуализирани повече от 15 години, увеличението от 30% може да бъде приложено.

Тя посочи, че по-високите собствени приходи ще бъдат съпроводени и с по-големи очаквания към местната власт за подобряване на градската среда и условията на живот. "На други места, където данъчните оценки не са актуализирани повече от 15 години, увеличението от 30% ще бъде приложено. Но тук е много важно да кажем, че по-високите собствени приходи на общините, които ще получим благодарение на тази актуализация, вървят и с по-голяма отговорност от страна на кметовете и общинските съвети. Гражданите имат все по-големи очаквания към общините за по-качествена среда и по-добри места за живеене. Средствата, които бихме получили от по-високия данък върху недвижимите имоти, ще бъдат инвестирани във всичко, което се намира отвъд прага на нашия дом", заяви Георгиева.

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