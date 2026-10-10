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Рафинериите на "Лукойл" в България, Румъния и Нидерландия влизат в сделката за закупуването на международните активи на руския петролен концерн от милиардера Тод Боули, подкрепена от президента на САЩ Доналд Тръмп и неговото правителство, която ще донесе милиарди долари на Вашингтон. Това написа американският в. "Ню Йорк пост", като се позова на човек от правителството.

САЩ

Чуждестранните активи на "Лукойл" са оценени на 20 милиарда долара, припомня вестникът.

Миналия месец британският в. "Файненшъл таймс" написа, че американският милиардер и финансист си е осигурил подкрепата на американското правителство и влиятелни фигури от Персийския залив, свързани със семейство Тръмп, за да участва в наддаването за международните активи на петролния концерн "Лукойл".

Боули, който продаде дела си в английския футболен клуб "Челси", от месеци работи по потенциална сделка, казаха пред това издание източници, близки до процеса, пише БТА.

Според "Ню Йорк пост" оглавяваният от него консорциум, в който влиза Американската корпорация за финансиране на международното развитие (DFC), планира производствен капацитет от над 350 000 барела на ден, след като придобие нефтопреработвателните комбинати в България, Румъния и Нидерландия.

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Международните активи на "Лукойл" бяха обявени за продажба, след като концернът бе засегнат от санкции заради войната в Украйна, започната от Москва на 24 февруари 2022 г. Американските власти удължиха срока за лиценза, който разрешава преговори и сключване на условни споразумения с "Лукойл" относно продажбата на дружеството "Лукойл интернешънъл" (Lukoil International) до 22-ри този месец. Това дружество притежава рафинерията в България.

Снощи американският президент Тръмп обяви в социалната си платформа Трут соушъл, че руският му колега Владимир Путин се е съгласил Русия да доставя дизелово гориво за американския и световния пазар, за да помогне за понижаване на цените, по време на "изключително успешен" телефонен разговор между двамата.

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