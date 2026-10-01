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Цените в България се очаква да са намалели с 0,3% през септември спрямо август, показва експресната предварителна оценка на Националния статистически институт (НСИ). В същото време годишната инфлация се очаква да достигне 5,6%.

За сравнение, през август месечната инфлация беше 0,6%, а годишната - 5,1%. Тогава окончателните данни потвърдиха предварителните оценки на НСИ. Последната отчетена дефлация беше през юни, когато цените намаляха с 0,9% спрямо май.

Най-сериозно поевтиняване през септември се очаква при "Развлечения, спорт и култура" - с 10,4%. Следват "Услуги на ресторанти и хотели" с 1,1% и "Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома" с 0,5%.

В същото време транспортът се очаква да поскъпне с 3,4%, образователните услуги - с 3,2%, а алкохолните напитки и тютюневите изделия - с 1,1%.

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По хармонизирания индекс на потребителските цени, използван за сравнение между страните от ЕС, националната статистика очаква месечна дефлация от 0,1% и годишна инфлация от 5,6%.

Най-голям спад на цените се очаква при услугите на ресторанти и хотели - с 4,3%, следвани от развлеченията, спорта и културата - с 3,3%, и жилищното обзавеждане и стоките и услугите за дома - с 0,2%.

Най-голямо поскъпване се очаква при образователните услуги - с 3,2%, транспорта - с 1,7%, и алкохолните напитки и тютюневите изделия - с 1%.

При стоките и услугите, които формират потребителската кошница на най-нискодоходните 20% от домакинствата, се очаква цените да са се повишили с 0,2% през септември спрямо август. На годишна база увеличението се очаква да бъде 1,9%.

Хранителните продукти се очаква да са поскъпнали с 0,7%, услугите - с 0,1%, докато нехранителните стоки да са поевтинели с 0,7%.

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