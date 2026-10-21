Данните може да бъдат преразгледани отново след като приключат и одитите на пътни проекти

1523 Снимка: БТА

Бюджетният дефицит на сектор "Държавно управление" в България през 2025 г. е достигнал 4% от брутния вътрешен продукт (БВП), или 4,66 млрд. евро, показват огласени днес окончателни данни на Националния статистически институт (НСИ). През пролетта предварителната оценка беше за дефицит от 3,5% от БВП, което означава, че окончателният резултат е по-неблагоприятен от първоначално обявения. Размерът на дефицита през 2025 г., когато управляваше правителството на Росен Желязков се превърна в спорна тема между ГЕРБ и "Прогресивна България", особено след като финансовият министър Гълъб Донев и премиерът Румен Радев няколко пъти коментираха публично, че реалният дефицит е по-голям от обявения в отчета за изпълнение на бюджета. Премиерът също така уточни, че показателят за 2025 година се преизчислява от ЕК.

Основната част от отрицателното бюджетно салдо е в подсектор "Централно управление" — 4,55 млрд. евро, или 3,9% от БВП. При местното управление дефицитът е 114 млн. евро, а при социалноосигурителните фондове — 4 млн. евро.

В същото време държавният дълг остава без промяна като дял от икономиката спрямо отчетеното по-рано равнище — 29,9% от БВП, или 34,8 млрд. евро.

Окончателната оценка на НСИ все още не слага точка на въпроса за размера на дефицита през 2025 г. Статистическият институт очаква одитния доклад на Сметната палата за проверките на пътни инфраструктурни проекти в публичния сектор, възложени от Народното събрание. След получаването на документа и допълнителен анализ данните могат да бъдат ревизирани. Промяна ще зависи и от последващата проверка и валидиране от Евростат.

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Разминаването между предварителните и окончателните данни идва на фона на спора между ГЕРБ и "Прогресивна България" за състоянието на публичните финанси и за това как трябва да се оценява бюджетът за 2026 г.

В центъра на дебата е твърдението на президента Румен Радев, че реалният дефицит за 2025 г. е бил 5,7% от БВП, а не около 3%. Тази оценка беше представяна като аргумент за необходимостта от преоценка на състоянието на публичните финанси.

От ГЕРБ оспориха думите на премиера. Бившият финансов министър Теменужка Петкова заяви, че Радев интерпретира фактите неправилно и че процедурата на Европейската комисия за прекомерен дефицит е свързана с прогнозите за 2026 г., а не с отчетения резултат за 2025 г.

През юли Съветът на ЕС откри процедура при прекомерен дефицит за България заради прогнозираното салдо от 4,1% от БВП през 2026 г. и очакването показателят да остане над европейския праг от 3% и през 2027 г. Страната трябва да предприеме мерки за корекция на прекомерния дефицит до 2029 г.

Спорът има и институционално продължение: ГЕРБ и "Продължаваме промяната" оспориха отделни аспекти на бюджета за 2026 г. пред Конституционния съд като искането на ГЕРБ беше бюджетът за 2026 г. да се обяви за противоконституционен, именно заради заложения в него дефицит от 5,7%. Вчера КС отхвърли това искане

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