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Парламентът прие окончателно пакета с данъчни промени, предложени от правителството. Решението беше взето само ден след като Европейската централна банка (ЕЦБ) изрази резерви към предвидения еднократен данък от 33% върху свръхпечалбите на банките.

Сред основните промени е въвеждането на еднократно облагане с 33% на свръхпечалбите в определени сектори. Ваучерите за храна ще могат да достигат до 200 евро месечно, като сумата над 102 евро ще подлежи на облагане със 7%. Данъкът за лично ползване на фирмени активи, известен като данък "уикенд", се увеличава от 3% на 7%.

Пакетът предвижда още поетапно повишаване на данъчните оценки на недвижимите имоти, акциз за мощните автомобили с двигатели с вътрешно горене и увеличаване на прага за задължителна регистрация по ДДС.

Най-широка подкрепа в парламента получиха данъчните облекчения за родители и за работещите хора с увреждания. По тези предложения опозицията също отчете положителна промяна, макар да бяха отправени препоръки за допълнителни улеснения.

"Вярвам, че всички ще подкрепим този текст, защото подкрепяме работещите хора с увреждания, които така или иначе имат достатъчно пречки пред себе си. Не говорим за привилегия", коментира депутатът Иван Янев от "Прогресивна България".

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Айтен Сабри също предложи промяна, която да улесни родителите при ползването на данъчните облекчения за деца. Идеята е необходимите документи за направените разходи да могат да се използват в данъчната декларация, подавана пред работодателя или Националната агенция за приходите (НАП), вместо семействата да трябва да събират касови бележки, квитанции и фактури.

Анна Бодакова от "Демократична България" представи предложение за по-високи облекчения за многодетните семейства. Според него домакинствата с 3 и повече деца трябва да могат да спестяват до 2000 евро годишно от данъка върху личните си доходи, а тези с 4 или повече деца - до 2500 евро.

Наред с облекченията и увеличението на някои обезщетения обаче се повишават и глобите за административни нарушения. Лице, което не подаде в срок данъчна декларация, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 500 евро (досега са 500 лв.), ако не подлежи на по-тежко наказание. Ако не са посочени или невярно се посочат данни или обстоятелства в данъчна декларация, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, глобата или имуществената санкция са в размер до 1000 евро вместо досегашните 1000 лв.

Именно тази част от законодателните промени предизвика спор между управляващите и опозицията.

Мартин Димитров възрази срещу увеличаването на санкциите без конкретни мотиви и анализ на ефекта от него. По думите му, ако глобите се повишават, а не просто се преизчисляват заради преминаването към еврото, финансовото министерство трябва да обоснове всяка промяна с конкретни аргументи и данни.

Асен Василев от "Продължаваме промяната" също разкритикува начина, по който се променят санкциите. Той даде за пример замяната на глоба от 500 лева с 500 евро и на 1000 лева с 1000 евро, което според него представлява реално увеличение, а не просто превалутиране. Василев предупреди, че подобни решения допринасят за инфлационния натиск.

Георги Георгиев от "Възраждане" също обвини управляващите в непоследователност, като посочи, че увеличават както осигурителните прагове, така и глобите за гражданите.

От ГЕРБ-СДС Александър Иванов изрази несъгласие с прилагането на тежки санкции за по-дребни нарушения и заяви, че те не би трябвало да водят до съдебни дела.

В защита на промените Милен Трифонов от "Прогресивна България" посочи, че при санкцията за неподадена годишна данъчна декларация няма предвиден минимален размер, а само максимален. Той отбеляза, че размерът на глобата, която в момента достига до 500 лева, не е променян повече от 20 години - от приемането на съответния закон.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.