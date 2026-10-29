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Общият показател на бизнес климата в България се понижава с 2,1 пункта през октомври до 13,2% спрямо 15,3% през септември. Влошаване има в промишлеността и услугите, докато в строителството показателят остава почти без промяна. Единствено търговията на дребно отчита подобрение, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Спадът продължава тенденцията от септември, когато показателят намаля с 1,3 пункта спрямо август. Тогава понижение беше отчетено в строителството, търговията на дребно и услугите.

През октомври най-силно се влошава бизнес климатът в сектора на услугите. Съставният показател спада с 6,9 пункта заради по-неблагоприятните оценки и очаквания на мениджърите за състоянието на предприятията. В промишлеността показателят се понижава с 2,8 пункта. Причината са влошените оценки и очаквания на предприемачите за бизнес състоянието на предприятията.

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В строителството бизнес климатът запазва приблизително равнището си от предходния месец. Въпреки това строителните предприемачи очакват през следващите 6 месеца новите поръчки да намалеят, което може да доведе и до свиване на строителната дейност в краткосрочен план.

За разлика от останалите сектори, търговията на дребно отчита подобрение. Показателят се повишава с 1,2 пункта вследствие на по-благоприятните оценки и очаквания на търговците за състоянието на техните предприятия.

Данните за октомври показват, че негативните нагласи в промишлеността и особено в услугите надделяват над подобрението в търговията на дребно, което води до нов спад на общия бизнес климат в страната.

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