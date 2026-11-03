6939 Снимка: Калина Георгиева

Минно-геоложкият университет "Св. Иван Рилски" изпрати поредното поколение млади специалисти, на които предстои да се реализират професионално в ключови за икономиката сектори като минната индустрия, геологията, енергетиката и управлението на природните ресурси. На специална церемония в НДК днес се проведе тържествено връчване на дипломи за ОКС Бакалавър и ОКС Магистър от випуск 2026 на МГУ. На събитието присъстваха абсолвенти, техните близки и представители на университетската академична общност.

Ректорът на университета проф. д-р инж. Ивайло Георгиев Копрев откри тържеството с приветствени слова към абсолвентите, които вече носят пред името си титлата инженер: "Имате сериозна професионална подготовка. Имате на какво да стъпите. Имате основание да вярвате в себе си. Важно е да осъзнавате стойността на тази подготовка. Учили сте науки, които изискват точност, последователност и способност да мислите самостоятелно. Преминали сте през задачи, за които доброто намерение не е достатъчно. Трябва верен, изпитан, обоснован метод и резултат, който може да бъде проверен. Работили сте по проекти, в които отделните решения трябва да бъдат съгласувани, защото промяната в едно от тях се отразява на всички останали."

Снимка: Калина Георгиева

Той добави, че обучението им в университета е изградило начин на мислене, който ще ги води през целия професионален живот, независимо с каква техника работят, какъв софтуер ще ползват и в коя държава ще се реализират: "Днес срещу нас са специалистите, чиито знания ще стоят зад проучването на находища, осигуряване на водни ресурси, изграждане на съоръжения и работа на предприятия, от които зависят цели региони."

Първо бяха връчени дипломите на отличниците на випуск 2026 от ОКС Бакалавър и ОКС Магистър, а един от тях, инж. Борислав Ангелов, отправи приветствени слова към своите колеги абсолвенти: Минно-геоложки университет ми даде знания, но ми даде и нещо по-голямо - увереност, че мога да се справям с предизвикателства. Научи ме да не се отказвам от първата трудност, да търся решения и да вярвам, че с постоянство човек може да стигне по-далеч, отколкото първоначално си е представял.

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Снимка: Калина Георгиева

Той добави още: "Преподавателите ни бяха част от този път по начин, който ще помним. Благодаря ви за знанията, за търпението и за високите очаквания! Благодаря ви, че ни насърчавахте да мислим, да задаваме въпроси и да даваме повече от себе си! Понякога един съвет или една дума на подкрепа остава с нас много по-дълго от самия урок."

Снимка: Калина Георгиева

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