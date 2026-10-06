Десетократно и стократно по-ниските тарифни квоти за определени продукти и държави, както и по-високите мита, създават риск от поскъпване, забавяне на сроковете и промени в договорните условия по вече планирани проекти

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Новият европейски регламент въвежда значително по-рестриктивен режим за внос на стомана от трети страни и съществено намаляване на тарифните квоти и по-високи мита за количествата над определените прагове. Безмитните квоти за внос на стомана ще бъдат намалени средно с около 47% спрямо досегашните нива, а количествата над тях ще се облагат с 50% мито - два пъти повече от досегашната ставка.

Основният въпрос, поставен от индустриалния и строителния сектор в рамките на публичната консултация на Европейската комисия, е свързан с отражението на новия режим и по-високите мита върху вече поети договорни ангажименти и фиксирани бюджетни рамки.

Новите регулации поставят под сериозен риск реализацията на стратегически енергийни и инфраструктурни, проекти, създавайки натиск от по-високи разходи, забавяне на сроковете и затруднения в сигурността на доставките,. Ефектът е особено значим за строителния сектор, за който стоманата и желязото са ключови материали с предварително определени технически характеристики, стандарти, количества и срокове за доставка. Специфичните изисквания към вложените продукти ограничават възможностите за бърза замяна на доставчик или материал, без това да наложи допълнителни технически оценки, съгласувания и промени в организацията на проекта.

Особено внимание се обръща на стратегическите енергийни и инфраструктурни проекти, при които стоманените продукти трябва да отговарят на конкретни технически изисквания и стандарти. Евентуалната замяна на доставчик или продукт може да наложи допълнителни технически оценки, промени в проектната документация и нови процедури по одобрение, което крие риск от забавяне на проектите и нарушаване на планираните срокове за доставки.

В рамките на публичния дебат браншовите организации настояват при прилагането на Регламента да бъде отчетено въздействието му върху вече сключените договори за текущи енергийни и инфраструктурни проекти и да бъдат предвидени подходящи преходни решения.

Предлага се също възможността за индивидуално разглеждане на стратегически проекти, които са пряко зависими от внос на обхванати от Регламента продукти, когато те не могат да бъдат осигурени от европейски производители.

Подобен подход би позволил да се постигнат целите на мярката, без да се създават допълнителни рискове за сроковете и реализацията на проекти от ключово значение за енергийната сигурност и конкурентоспособността на Европа.

В свое становище по темата, позиция изрази и европейската асоциация Build Europe, която предупреждава за сериозен риск от повишаване на цените на вложените материали при планирането на проектите, което би довело до дестабилизация на вече планирани проекти и договорени разходни рамки.

От асоциацията предлагат оценката на риска за сигурността на доставките да се извършва спрямо спецификите на различните пазари и конкретни продукти, а не въз основа на общи данни за производствения капацитет.

Според Build Europe, новите тарифни квоти и по-високи мита могат да доведат до забавяне в реализацията на стратегически за Европа инфраструктурни проекти, което от своя страна да забави нейната конкурентоспособност.

От организацията настояват за достатъчно дълги преходни периоди за прилагане на режима, както и за създаване на практичен механизъм, чрез който компаниите да могат да сигнализират за проблеми във веригите на доставки и да получават своевременна оценка за решаването им.

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