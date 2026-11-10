Базисните стойности за сградите, земите и подобренията ще бъдат актуализирани поетапно до 2029 г

513 Снимка: БТА

Данъчните оценки на недвижимите имоти ще започнат да се повишават поетапно от 2027 г. - с 30% през първата година и с по 35% през 2028 и 2029 г. Промяната беше одобрена на първо четене от бюджетната комисия в парламента с 13 гласа "за" и 8 "въздържал се". Нямаше гласове "против", предаде БТА.

Актуализацията е заложена в законопроект за промени в Закона за местните данъци и такси, внесен от Министерския съвет. Тя ще обхване базисните данъчни стойности, въз основа на които се определя данъчната оценка на сградите, земите, подобренията и земеделските земи.

Новите данъчни оценки няма да се използват при определянето на таксата за битови отпадъци. Целта е по-високите оценки да не доведат автоматично до рязко увеличение на такса смет. Предвижда се също удължаване на сроковете за връчване на съобщенията за дължимия данък върху недвижимите имоти и за ползване на отстъпката при предплащане на задълженията за цялата 2027 г.

По данни на заместник-министъра на финансите Людмила Петкова очакваният финансов ефект за общинските бюджети е 73,4 млн. евро през 2027 г., 172,1 млн. евро през 2028 г. и 270,7 млн. евро през 2029 г.

В законопроекта са включени и промени, свързани с патентния данък. След становище на Европейската комисия се предлага да отпаднат текстовете за облагане с този данък на доходите на юридически лица от дейности в заведения за хранене и развлечения, тъй като мярката е определена като държавна помощ. Предвижда се и осъвременяване на глобите и имуществените санкции по закона, част от които не са променяни от 2007 г.

Какво движи бизнеса днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) подкрепя както поетапното повишаване на данъчните оценки, така и актуализирането на глобите. Изпълнителният директор на сдружението Силвия Георгиева посочи, че санкциите отдавна са загубили възпиращия си ефект.

От НСОРБ обаче имат забележки към разпоредбата за такса битови отпадъци. Според Георгиева е необходимо законът изрично да гарантира, че общините няма да бъдат задължени да използват новите данъчни оценки при определянето ѝ през целия тригодишен период.

Тя обясни, че предложението на Министерството на финансите не урежда достатъчно ясно този въпрос и оставя възможност за различно тълкуване. Затова от сдружението настояват за текст, който да осигури правна сигурност на общините.

Бюджетната комисия отхвърли на първо четене и друг законопроект за промени в Закона за местните данъци и такси, внесен от депутата от "Демократична България" Димитър Найденов и група народни представители. Той предвиждаше да отпадне задължението за подаване на годишна декларация за туристическия данък.

В момента лицата, които предлагат нощувки, трябва да подават тази декларация до 31 януари за предходната календарна година. Според вносителите изискването създава излишна административна тежест, тъй като същата информация вече се въвежда по електронен път в Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) и е достъпна за общините.

Мартин Димитров от "Демократична България" подчерта, че предложението не променя размера на туристическия данък и не засяга правата на туристите, а цели единствено да облекчи малкия бизнес.

Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова обаче заяви, че декларацията трябва да остане, защото дава възможност за корекции при неточно или непълно подаване на месечните данни.

Против отпадането ѝ се обявиха и от НСОРБ. Силвия Георгиева посочи, че декларацията има самостоятелна контролна функция и не е просто повторение на информацията в ЕСТИ. По думите ѝ системата отдавна не получава необходимата поддръжка и в момента не функционира нормално, което създава затруднения за общините, особено в районите с много хотели.

На общините е било съобщено, че "Информационно обслужване" ще разработи нов национален туристически регистър. Според Георгиева обаче на местно ниво все още няма достатъчно информация за проекта, а общините не могат да разчитат на съществуващата система като надежден източник на данни. Заседанието на бюджетната комисия, на което се разглеждат промените в данъчното законодателство за 2027 г., продължи над 5 часа. Дискусиите по останалите предложения продължават.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.