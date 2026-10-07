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От 12 февруари догодина търговците ще трябва да дават възможност на клиентите, които желаят, да купуват храна в собствени кутии и контейнери, вместо да използват опаковките на магазина, съобщи bTV. Това няма да означава, че всички потребители ще бъдат задължени да носят лични съдове.

Новото изискване обаче поставя и въпроса за безопасността на храните. Българската агенция по безопасност на храните има притеснения, че неправилно използваните или недостатъчно чисти лични контейнери могат да създадат риск от разпространение на зарази. Затова до влизането на правилото в сила трябва да бъдат уточнени националните изисквания за безопасност.

Възможността потребителите да използват собствени съдове всъщност е предвидена още от 2019 г. с правила, въведени в България при прилагането на европейска директива. Контролът по съответната наредба е в правомощията на Министерството на околната среда и водите.

Промените при храната за вкъщи предвиждат и от 2028 г. заведенията ще трябва да предлагат контейнери за многократна употреба. Подобни системи вече работят в други европейски държави. В Италия например потребителите могат да купуват храна в собствени кутии, ако те са чисти, здрави и снабдени с капак.

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Новите правила ще ограничат и употребата на еднократни опаковки за плодове и зеленчуци, особено при малки количества, които сега често се продават в пластмасови кутии. Като алтернатива могат да се използват картонени опаковки или торбички за многократна употреба. Една от целите е потребителите да могат по-лесно да преценяват качеството на продуктите. При предварително опакованите плодове и зеленчуци понякога се оказва, че част от съдържанието е започнало да се разваля, без това да може да се види добре преди покупката.

Ще има и ограничения за начина, по който се проектират опаковките. Празното пространство в тях няма да може да надхвърля 50% спрямо обема на продукта. Ще бъдат ограничени и конструкции като двойни стени и двойни дъна, които могат да създават впечатление за по-голямо количество стока.

Производителите и сега трябва да посочват теглото на продукта, но според Габриела Руменова от платформата "Ние, потребителите" това изискване е особено важно на фона на т.нар. шринкфлация. При нея количеството на продукта намалява, докато опаковката може да остане със същия или сходен размер и така да създава впечатление за по-голям обем.

Ограничения ще има и за опаковките при електронната търговия. Предвижда се да се намали използването на ненужни пълнежи като въздушни възглавнички, стиропор и други материали за уплътняване. Това обаче няма да бъде абсолютно правило. Ще се преценява дали конкретната стока може да бъде транспортирана безопасно без допълнителната защита. Ако тя не е необходима за запазване на качеството и характеристиките на продукта, няма да трябва да се използва. Ако обаче липсата на достатъчна защита доведе до повреждане на стоката или до риск тя да стане опасна, потребителите ще могат да използват правата си по закон.

Промени се предвиждат и при козметичните продукти в хотелите. Малките еднократни флакони с шампоан, душ гел и други продукти постепенно трябва да бъдат заменени с по-големи диспенсери, които могат да се пълнят многократно. Подобни решения вече се произвеждат и предлагат от български компании на хотели и търговски обекти. Използването на диспенсери ще стане задължително от 2030 г.

Всички тези мерки са част от усилията за ограничаване на отпадъците от опаковки и намаляване на употребата на пластмаса. До пълното въвеждане на новите изисквания потребителите могат да ограничат еднократните опаковки, като избират продукти и съдове за многократна употреба.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.