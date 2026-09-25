Облекчението "детско развитие" ще е до 600 евро за 3 и повече деца, а средствата за него се предвижда да дойдат от облагането на свръхпечалбите

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Новото данъчно облекчение "детско развитие" ще позволява на родителите да намаляват данъците си с част от разходите за отглеждане и развитие на децата. Мярката се планира да бъде въведена от 2027 г. и ще обхваща разходи за допълнителни уроци, спортни и други занимания, учебници и помагала, както и за дрехи и обувки. В обхвата може да влизат и таксите за частни детски градини. Това обясни заместник-министърът на финансите Людмила Петкова пред бТВ.

Новата преференция ще може да се използва и за най-малките деца, включително бебета. В тези случаи родителите няма да доказват разходи за уроци или спорт, а за закупени за детето стоки.

За разлика от стандартното данъчно облекчение за деца, при "детско развитие" разходите ще трябва да бъдат доказани с касови бележки, фактури или други платежни документи. Документите няма да се подават заедно с данъчната декларация, но ще трябва да се съхраняват и да бъдат представени на Националната агенция за приходите (НАП) при поискване.

Предвижда се максималният размер на разходите, които могат да бъдат приспаднати от годишната данъчна основа, да бъде 2000 евро за 1 дете, 4000 евро за 2 деца и 6000 евро за 3 и повече деца. Сумата ще се приспада от данъчната основа на единия родител.

При данъчна ставка от 10% това означава реално намаление на дължимия данък с до 200 евро за 1 дете, 400 евро за 2 деца и 600 евро за 3 и повече деца. Облекчението ще се прилага за деца до навършване на 18 години.

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Паралелно с новото "детско развитие" правителството предлага и значително увеличение на стандартните данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания.

За 1 дете данъчната отстъпка се предвижда да нарасне от сегашните 600 лв. на 500 евро. За 2 деца тя ще бъде 800 евро при досегашни 1200 лв., а за 3 и повече деца - 1100 евро вместо сегашните 1800 лв. По-високо ще бъде и облекчението за дете с увреждане, което се предлага да достигне 1000 евро. По оценка на Петкова комбинацията от увеличените стандартни данъчни облекчения и новата преференция "детско развитие" ще намали данъците на родителите общо с около 300 млн. евро.

Средствата за данъчните облекчения за семействата се предвижда да бъдат осигурени чрез планираното облагане на свръхпечалбите. Мярката е сред най-обсъжданите предложения в новия пакет от промени в данъчното законодателство, представен по-рано тази седмица от Министерството на финансите.

Очакваният ефект от всички приходни мерки е около 1,4 млрд. евро, като приблизително 300 млн. евро от тях са предвидени за облекченията за деца, деца с увреждания и новата преференция "детско развитие". Целта на финансовото министерство е чрез промените бюджетният дефицит през 2027 г. да бъде свален до 3%, посочи Петкова. Предложението за облагане на свръхпечалбите обхваща банки, телекомуникационни компании, търговски вериги с повече от 5 обекта и компании за бързи кредити.

По думите на Петкова Министерството на финансите е анализирало различните икономически сектори и именно в тези дейности са установени най-големите свръхпечалби. Като пример тя посочи банковия сектор. "За последните 6 години, в периода 2020-2025 г., печалбите са нараснали с 588%. Само за 2 години - между 2022 и 2023 г., ръстът е 320%. Това не са нормални печалби. Това са свръхпечалби", заяви Петкова. Според нея избраните сектори формират около 60% от установените от финансовото министерство свръхпечалби. Мярката се предлага да бъде временна и да се прилага върху печалбите за 2027 г.

Един от основните въпроси около допълнителното облагане е дали компаниите няма да прехвърлят разхода върху своите клиенти чрез по-високи цени и такси. Петкова заяви, че данъкът върху свръхпечалбата може да действа и като антиинфлационна мярка. По думите ѝ при увеличение на цените нараства и размерът на извънредната печалба, която ще подлежи на облагане.

На въпрос дали банките могат да компенсират допълнителния данък чрез по-високи такси, тя посочи, че гражданите и бизнесът и в момента плащат чрез банковите такси, ниските лихви по депозитите и високите лихви по кредитите. "Идеята е част от тази свръхпечалба, от извънредната компонента, да бъде внесена в бюджета, за да могат да бъдат подпомогнати другите политики на държавата - и за култура, и за здравеопазване, и за образование", каза заместник-министърът.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.