Платформата "СИГМА - Бюджет на светло" събира на едно място данни за приходите, разходите, дефицита и финансираните политики

347 Снимка: БТА

Гражданите вече могат да проследяват по-лесно откъде идват средствата в държавния бюджет и за какво се изразходват чрез нова интерактивна онлайн платформа. Системата "СИГМА - Бюджет на светло", която може да бъде открита на адрес https://sigma-budget.midt.bg/ беше представена от министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев в партньорство с представители на бизнеса и гражданския сектор.

Платформата събира на едно място информация, която досега беше разпръсната в стотици документи, таблици и файлове. Чрез нея потребителите могат да разглеждат параметрите на проектобюджета за 2027 г., както и да следят реалното изпълнение на приходите и разходите по отделни пера.

Сайтът позволява да се види как се разпределят данъците, за кои политики се отделят публични средства и как се променят основни показатели като бюджетния дефицит, инфлацията и заплатите.

"Искаме бюджетът да стане разбираем най-накрая", заяви министър Иван Василев. По думите му технологиите могат да превърнат сложната финансова информация в достъпен инструмент за прозрачност и граждански контрол.

В платформата са включени данни за бюджетите през 2025 и 2026 г., както и за проекта за 2027 г. Предвидени са и интерактивни функции, включително калкулатор, чрез който всеки може да проследи каква част от заплатата му отива в държавния бюджет и как впоследствие публичните средства се разпределят за различни политики, капиталови разходи и инвестиции.

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"СИГМА - Бюджет на светло" е разработена по поръчка на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация в партньорство с Института за пазарна икономика и Българската предприемаческа асоциация.

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