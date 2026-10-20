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Пенсиите на около 456 хил. души са увеличени през тази година, тъй като пенсионерите са продължили да работят и са натрупали допълнителен осигурителен стаж след отпускането или последното преизчисляване на пенсиите им. Това показват данните на Националния осигурителен институт (НОИ), публикувани в месечния бюлетин на институцията.

Пенсиите се преизчисляват по 2 начина - служебно от 1 април всяка година или по заявление на пенсионера, като в последния случай промяната влиза в сила от месеца след подаването на заявлението.

Основната разлика е, че при служебното преизчисляване се отчита само допълнително придобитият осигурителен стаж. При преизчисляване по заявление се вземат предвид както новият стаж, така и осигурителният доход, върху който са внесени осигуровки. Затова вторият вариант може да доведе до по-голямо увеличение на пенсията.

От 1 април 2026 г. служебно са преизчислени 356 079 пенсии - със 7622 по-малко спрямо миналата година. За 79 781 души това е първото служебно преизчисляване.

Най-много са пенсиите за осигурителен стаж и възраст - 220 590. Броят им е намалял с 13 495, или с около 5,8% на годишна база.

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Продължава обаче увеличението при пенсиите за инвалидност поради общо заболяване. През 2026 г. те са 134 620, което е с 5933 повече спрямо предходната година.

Така делът им от всички служебно преизчислени пенсии нараства от 33% през 2024 г. на 35% през 2025 г. и вече достига 37,8% през тази година. Намаление е отчетено единствено при пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест.

Средното увеличение при служебното преизчисляване е различно според вида на пенсията. При пенсиите за стаж и възраст то е 9,03 евро, при инвалидност поради общо заболяване - 5,12 евро, а при инвалидност поради трудова злополука и професионална болест - 9,04 евро. Най-голямото индивидуално увеличение при пенсиите за стаж и възраст достига 184,55 евро месечно. При пенсиите за инвалидност поради общо заболяване максималното увеличение е 149,14 евро, а при тези за трудова злополука и професионална болест - 59,24 евро.

Най-много са пенсионерите, чиито пенсии са нараснали с между 1,01 и 10 евро - общо 134 778. При други 48 738 увеличението е между 10,01 и 20 евро. Над 20 евро допълнително получават 11 717 пенсионери, или 13,69% от всички със служебно преизчислени пенсии. При 10 262 пенсии увеличението е до 1 евро.

През тази година на преизчисляване въз основа на допълнително придобит стаж и осигурителен доход по заявление подлежат 100 624 пенсии. За периода от януари до юли са преизчислени 63 497. При 21 906 от тях, или 34,5%, отчитането на стажа и осигурителния доход е довело до по-благоприятен резултат за пенсионерите, отколкото служебното преизчисляване само с допълнителния стаж.

Данните показват, че стотици хиляди българи продължават да работят и след пенсионирането си. За тях допълнителният осигурителен стаж може да доведе до увеличение на пенсията, а когато са налице и по-високи осигурителни доходи, подаването на заявление за преизчисляване може да се окаже по-изгодният вариант.

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