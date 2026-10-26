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Нидерландия планира да премахне около 25 000 работни места в централната държавна администрация през следващите години, като използва изкуствен интелект за повишаване на производителността и намаляване на разходите. Целта е икономиите да достигнат 900 млн. евро годишно до 2027 г., а от 2035 г. да нараснат до 3,5 млрд. евро, съобщава "Блумбърг".

Правителството ще представи в началото на следващата година конкретни планове за по-широко внедряване на изкуствения интелект. Съкращенията няма да засегнат всички структури еднакво, като полицията и отбраната са сред изключените области. "Не можем да продължаваме да правим това, което сме правили досега", заяви държавният секретар по ефективното управление Ерик ван ден Бург. По думите му кабинетът ще предприеме трудни решения, за да направи централната администрация по-опростена, по-ефективна и по-малка.

В края на 2025 г. броят на държавните служители в Нидерландия е достигнал рекордните 160 000 души - с 41% повече спрямо 2018 г. Увеличението е настъпило въпреки обещанията на предишни правителства да ограничат числеността на администрацията. Най-сериозно засегнати от планираните съкращения се очаква да бъдат министерствата, инспекциите и изпълнителните агенции. В писмо до парламента Ван ден Бург предупреждава, че в някои отдели персоналът може да бъде намален с 45% или дори 60%.

Властите свързват преструктурирането и с плановете за ограничаване на бюрокрацията. Правителството си е поставило за цел всяка година да премахва по 500 ненужни или прекомерно бюрократични правила, което според Ван ден Бург трябва съществено да опрости работата на администрацията и да намали нуждата от допълнителни служители.

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По-широкото използване на изкуствен интелект е сред основните инструменти за постигането на тези цели. В различни държавни структури вече са започнали инициативи за внедряване на технологията, а следващата стъпка е тя да бъде използвана в по-голям мащаб за повишаване на производителността и ограничаване на необходимостта от външни изпълнители.

Ван ден Бург посочва като аргумент и приети от парламента предложения, които призовават правителството да увеличи производителността на държавната администрация с 20% чрез изкуствен интелект. Кабинетът възнамерява също да даде предимство на нидерландски и европейски доставчици на технологии, за да ограничи зависимостта от решения извън Европа.

Плановете се вписват в стремежа на Нидерландия да ограничи дългосрочните бюджетни разходи. Въпреки че страната има един от най-малките бюджетни дефицити в Европейския съюз, перспективите за публичните финанси остават повод за безпокойство в държава, традиционно известна с консервативната си фискална политика.

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