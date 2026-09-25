Мнозинството гласува "за" новата формула, най-острите обвинения от опозицията са за ефекта върху доходите

1260 Снимка: БТА

Точният размер на минималната работна заплата за 2027 г. все още не е известен, въпреки че парламентът променя механизма, по който тя ще бъде определяна. Правителството трябва да е готово с наредбата до 15 октомври, а предвиденият диапазон е между 620,20 и 672,80 евро. Именно това, че ключови елементи от формулата не са записани директно в закона, предизвика най-сериозните критики в продължилия повече от 4 часа дебат.

Новият механизъм предвижда МРЗ да се определя според 4 показателя - покупателната способност и издръжката на живот, общото равнище на заплатите, темпа на растеж на заплатите и производителността на труда. Точният начин, по който тези показатели ще се използват, обаче тепърва трябва да бъде разписан с наредба на Министерския съвет.

Според предложението на всеки 3 години ще се прави оценка дали минималната заплата е адекватна. Целта е тя едновременно да достигне 60% от медианната заплата и да съответства на издръжката на живот. Не мина предложението на ГЕРБ-СДС актуализирането на оценката да е на 2 години

Опозицията възрази най-вече срещу това, че парламентът гласува промяна в механизма, без в закона да са записани всички конкретни правила за изчислението.

Стела Николова от "Демократична България" посочи, че НСИ ще изчисли един от критериите - издръжката на живот - едва след 9 месеца, докато минималната заплата трябва да бъде определена преди това. Според нея Министерството на труда и социалната политика е предложило за тази година липсващият показател да бъде заменен със средногодишното изменение на цените на стоките от малката потребителска кошница. "Приемаме един празен лист, това не е факт, не е в закона, не се знае какво се гласува", заяви Николова.

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Подобен въпрос постави и Галя Василева от ГЕРБ - как ще бъде отчетена издръжката на живот за 2027 г., ако данните за нея ще са готови едва след 9 месеца.

Илияна Жекова от ГЕРБ също критикува липсата на подробно разписана формула. По думите ѝ не става дума просто за технически детайл, а за самия механизъм, който ще определя размера на минималната заплата. Тя предупреди и че използването на статистически данни от предходни години може да забави реакцията на МРЗ при бързи промени в инфлацията, доходите и разходите на домакинствата.

Жекова постави въпрос и за 3-годишния период за оценка на адекватността. Според нея законът предвижда да се установява дали механизмът работи, но не казва какво ще последва, ако се окаже, че МРЗ не е достатъчна.

Не беше прието предложението до 2027 г. да продължи да действа сегашният механизъм, за да има време да се изяснят показателите и новата формула. От ДПС също настояха периодът да бъде намален на 2 години. Партията поиска към новите критерии да се добавят и заетостта и регионалните особености при определянето на минималната заплата.

От "Прогресивна България" защитиха промените с аргумента, че е постигнато съгласие със социалните партньори за нов механизъм с 4 критерия. Милена Недева обясни, че рамката на МРЗ ще бъде между 620 и 672,80 евро, а точната сума ще бъде определена от Министерския съвет, тъй като работодателите и синдикатите не са постигнали споразумение за конкретния размер.

Иван Ангелов от управляващото мнозинство защити включването на производителността на труда като един от показателите. Той посочи, че през второто тримесечие на 2026 г. средната брутна заплата е 1444 евро и е нараснала с около 9,8% за година, а в частния сектор увеличението е 11,5%.

По думите му икономическият растеж и производителността трябва да се вземат предвид при устойчивото повишаване на възнагражденията, вместо да се разчита само на един показател.

Най-острите обвинения от опозицията бяха свързани с ефекта върху доходите. Венко Сабрутев заяви, че според разчетите на опозицията предложената промяна ще означава до 876 евро по-нисък годишен доход за хората на минимална заплата. Той обвини управляващите, че намаляват увеличението на доходите на най-нископлатените работници в момент на високи цени на горивата, електроенергията, водата и останалите стоки и услуги.

От управляващото мнозинство отговориха, че по-ниският размер спрямо този при запазване на стария механизъм не означава автоматично, че новата система е по-неблагоприятна за работещите. Ангелов призна, че при стария механизъм МРЗ би могла да достигне по-високо ниво, но според него новата формула е по-прозрачна и включва повече фактори.

Дебатът беше допълнително изострен от спора дали трябва да се гледа средната или медианната заплата и как новата формула ще се отрази на хората с най-ниски доходи. От ДПС посочиха, че между 25% и 30% от работещите получават минимална заплата и настояха размерът да бъде представен ясно, а не само чрез сложни показатели.

В управляващото мнозинство подчертаха, че новият механизъм е разработен със социалните партньори и че целта е да се избегнат ежегодните политически спорове за размера на минималната заплата.

Опозицията обаче настоя, че щом именно Министерският съвет внася законопроекта, правителството трябва да поеме отговорността и за ясното записване на правилата в закона, а не да оставя ключови елементи за последваща наредба.

В крайна сметка промените бяха приети във вида, предложен от Министерския съвет, с гласовете на мнозинството от "Прогресивна България". Опозицията гласува против или се въздържа.

Така основният въпрос за работещите остава отворен: в рамките на 620,20-672,80 евро каква точно ще бъде минималната заплата през 2027 г. и как ще бъде изчислена тя. Отговорът ще стане ясен след приемането на наредбата на Министерския съвет.

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