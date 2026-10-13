Блокадата на Ормузкия проток сви доставките на ключова суровина за фосфатните торове, а миннодобивните компании наддават за ограничените количества

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Задълбочаващата се конкуренция между производителите на торове и миннодобивните компании заради недостига на промишлена сяра заплашва да повиши цените на храните в световен мащаб. За това предупреждава в. "Файненшъл таймс".

Нарушаването на доставките през Ормузкия проток предизвика сериозен недостиг на сяра - страничен продукт от нефтената и газовата промишленост. Тя се преработва в сярна киселина, която е необходима за производството на фосфатни торове. Заради ограничените доставки производителите вече са принудени да намаляват обемите на продукцията си и предупреждават за предстоящо поскъпване на храните. "Не можем да прехвърлим тези увеличени разходи върху фермерите, тъй като възможностите им да плащат са ограничени. Затова единственият изход е да забавим производството", заяви Анди Юнг, представител на компанията за производство на торове "Мозейк" . По думите му това ще се отрази съществено на добивите в световен мащаб, което на свой ред ще доведе до рязко повишаване на цените на храните.

Недостигът се задълбочава и заради конкуренцията между производителите на торове и миннодобивния сектор за ограничените количества от суровината, отбелязва "Файненшъл таймс".

Рагхав Джайн от аналитичната агенция "Аргъс" (Argus), която следи цените на суровините, посочва, че миннодобивните компании, които реализират свръхпечалби благодарение на високите цени на металите, печелят ценовата битка за оскъдните запаси от сяра. Производителите на торове разполагат с по-ниски маржове на печалба и по-трудно могат да наддават за суровината.

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Преди началото на войната в Иран през Ормузкия проток е преминавала приблизително половината от световните доставки на сяра, подчертава изданието. Блокирането на този ключов морски маршрут доведе до почти 10-кратно увеличение на цените на сярата спрямо равнищата преди войната.

Недостигът създава риск не само за производителите на торове, но и за земеделието в световен мащаб. Ако производството на торове остане ограничено, фермерите могат да се сблъскат с по-високи разходи и по-ниски добиви, което ще засили натиска върху цените на храните.

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