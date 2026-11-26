200 служители на пътната агенция ще преминат към нова структура за пътна безопасност

271 Снимка: БТА

Близо 1,1 млрд. евро са предвидени за Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) през 2027 г., като средствата са насочени основно към инвестиции в пътната мрежа. Основен приоритет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) през следващите години ще бъде създаването на условия за започване на строителството на дългоочакваните автомагистрали в страната. Това стана ясно при представянето на проектобюджета на ведомството от министъра арх. Иван Шишков.

АПИ е с най-голям бюджет сред структурите на регионалното министерство. Шишков подчерта, че рекордният размер на средствата е обусловен от необходимостта от инвестиции в пътната инфраструктура, а не от разходи за възнаграждения. "Агенция "Пътна инфраструктура" е на рекордно ниво, не защото ще даваме големи заплати, а защото, разбира се, има да се инвестира в пътната инфраструктура", заяви министърът.

За текущи ремонти в проектобюджета са заложени 109 млн. евро. Шишков припомни, че в средата на миналата година тол таксите са били увеличени, като в момента се обсъжда и възможността за разширяване на пътната мрежа, за която се събират такива такси.

В проектобюджета е предвидено намаляване на числеността на структурите към МРРБ с 452 души. От тях 413 са в АПИ, а 39 - в централната администрация на министерството.

подобряване на пътната безопасност. Те не са включени в планираното намаление на щатните бройки. "Както искате може да ги смятате - дали са 452 или 652, но 200 души ще бъдат транслирани в новата структура", обясни Шишков.

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Не се предвижда съкращаване на персонала в Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) и Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Според министъра запазването на числеността в тези институции е необходимо заради задачите, които предстоят.

Сред основните приоритети на ДНСК ще бъде противодействието на незаконното строителство и порочните практики, натрупани през годините. "В България наистина се получи епидемия на незаконното строителство. Не може да си го позволим. Ние първо трябва да се преборим с тези лоши практики, които са наслоени вече в последните 20 години", заяви Шишков.

За Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще се работи за подобряване на административното обслужване и поддържане на актуална кадастрална информация. Министърът отбеляза, че проблемите с кадастъра са повод за недоволство и от страна на кметове, а актуализирането на данните и повишаването на качеството на услугите изискват достатъчно служители.

Общият бюджет на МРРБ нараства с 14%. Според разчетите на Министерството на финансите за ведомството са предвидени 832 млн. евро приходи и 377 млн. евро допълнителни трансфери.

За инвестиции във водния сектор в проектобюджета за 2027 г. са предвидени 45 милиона евро. Сумата е три пъти по-голяма в сравнение с бюджета за 2026 г., като средствата са разпределени почти поравно между строителство и проектиране, поясни Шишков. Той посочи, че сред основните проблеми, които са били поставени по време на срещите в различните региони на страната, са качеството на водата и осигуряването на трайно водоснабдяване в населените места.

"Един от основните проблеми в България е качеството на водата и това да осигурим наистина трайно водоснабдяване в огромна част от населените места на България. Това, разбира се, минава през инвестиции във водния сектор. Това и ще направим", заяви Шишков.

Министърът подчерта, че наред със строителството ще се инвестира и в проектиране, тъй като за голяма част от остарялата водопроводна инфраструктура липсват готови проекти.

"Едно от основните пера, в които ще инвестираме, е и проектирането, защото имаме да сменяме много довеждащи водопроводи. Имаме изключителни проблеми с това, че нямаме и проекти за цялата тази остаряла инфраструктура", обясни той.

Като пример Шишков посочи довеждащия водопровод за Плевен, който по думите му е на повече от 50 години и по него се губят значителни количества вода. Той допълни, че инвестициите във ВиК сектора трябва да бъдат планирани така, че подобряването на инфраструктурата да не води до допълнително поскъпване на водата.

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