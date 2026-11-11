Три нови научни изследвания в началото на COP31 предупреждават за изчерпващото се време за климатични действия и очертават нов финансов инструмент за ускоряване на енергийния преход

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В момент, когато световните лидери се събират за 31-вата конференция на ООН по изменението на климата (COP31), три нови научни публикации поставят във фокуса на международните преговори различни, но тясно свързани измерения на климатичната криза.

Първото изследване показва, че затоплянето в регионите на Земята вече е достигнало около 90-94% от очакваните стойности при глобално повишение на температурите с 1,5°C.

Второто предупреждава, че климатичните промени застрашават дори дълбоководните корали, доскоро смятани за относително защитени от повърхностното затопляне.

Третото предлага нов подход за ограничаване на финансирането на разширяването на добива и използването на изкопаеми горива чрез пазара на корпоративни облигации.

Публикувани в научните списания Nature Climate Change, Global Change Biology и International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, изследванията очертават едновременно мащаба на проблема и възможностите за противодействие.

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Общото им послание е, че климатичната политика вече не може да се ограничава до обещания за бъдещо намаляване на емисиите. Необходими са едновременно ускорена декарбонизация, адаптация към неизбежните климатични последици, защита на екосистемите и промяна в начина, по който световната финансова система разпределя капитала.

1. Континентите вече са опасно близо до температурните граници на Парижкото споразумение

Първото изследване, публикувано в Nature Climate Change под заглавие All IPCC AR6 regions are close to their 1.5 °C- and 2 °C-equivalent warming limits, показва, че глобалните температурни цели не отразяват напълно интензивността на затоплянето в отделните региони.

Международният екип, ръководен от Тонг Ли и Франсис Цвиърс, анализира 46 климатични региона, определени в Шестия оценъчен доклад на Междуправителствения панел по изменение на климата (IPCC). Използвана е методология, която комбинира исторически наблюдения, климатични симулации и статистически модели, за да оцени влиянието на човешката дейност върху температурите от прединдустриалния период 1850-1900 г. досега.

Резултатите показват, че към 2025 г. отделните региони вече са реализирали между 90% и 94% от затоплянето, което се очаква при достигане на глобалната граница от 1,5°C. Спрямо сценария за глобално затопляне с 2°C този дял достига 65-76%.

Източник: Nature Climate Change, 2026 Генерирано с ИИ изображение

Особено тревожно е положението в северните ширини. Според оценките руската Арктика се е затоплила с около 3,3°C, североизточната част на Северна Америка - с 2,6°C, а северозападната - с 2,4°C. Средното затопляне на глобалната суша за периода 2016-2025 г. достига около 1,6°C спрямо прединдустриалните стойности.

Изследователите установяват, че парниковите газове са основният двигател на повишаването на температурите. Охлаждащото въздействие на някои атмосферни аерозоли частично компенсира затоплянето, но не променя общата тенденция.

Европа: по-малко време за адаптация, по-високи икономически рискове

Европа също е сред регионите, в които човешкото влияние върху климата е ясно установено. Изследването обхваща Северна, Западна и Централна и Източна Европа и Средиземноморието, като показва, че всички те са близо до температурните условия, съответстващи на глобално затопляне с 1,5°C.

Това е особено важно за Южна и Югоизточна Европа, включително България, където продължителните горещини, засушаването и недостигът на вода вече представляват икономически риск за земеделието, енергетиката, транспорта и здравеопазването.

По-силното затопляне увеличава потребностите от охлаждане, натоварва електроенергийните мрежи, ограничава водните ресурси и повишава разходите за поддържане на инфраструктурата.

Според моделните оценки на изследването глобалното затопляне с 1,5°C може да бъде достигнато около 2029 г., а с 2°C - около 2042 г. при сценария с много високи емисии SSP5-8.5. Това са сценарни оценки, а не неизбежни дати.

Изводът за европейската климатична политика е ясен: намаляването на емисиите трябва да върви паралелно с по-бързи инвестиции в адаптация - управление на водите, устойчиво земеделие, защита от горещини и модернизиране на енергийната и градската инфраструктура.

2. Дълбоководните корали: климатичната криза достига и най-слабо изследваните екосистеми

Второто изследване, публикувано в Global Change Biology под ръководството на Меган Нолан от Университета за наука и технологии "Крал Абдула" в Саудитска Арабия, разкрива друга тревожна тенденция: изменението на климата застрашава не само повърхностните коралови рифове, но и екосистемите на стотици метри под морското равнище.

Учените изследват четири групи корали в Червено море, използвайки данни от шест океанографски експедиции между 2020 и 2023 г. и модели за развитието на местообитанията при пет климатични сценария до края на века.

Резултатите показват съществени различия в устойчивостта на отделните видове. Най-силно застрашен е Madracis interjecta, който при най-тежкия сценарий може да загуби над 45% от сегашните си подходящи местообитания до периода 2090-2100 г.

Източник: Изчисления по данни от Global Change Biology, 2026. Прогнози за 2090–2100 г. при SSP5-8.5. Генерирано с ИИ изображение

За разлика от него черният корал Bathypathes thermophila показва значително по-голяма устойчивост според моделите, като прогнозната загуба на подходящи местообитания е около 2,3%.

Изследователите установяват също, че някои видове могат да се преместят към по-големи дълбочини. Например средната дълбочина на подходящите местообитания за Stylaster tritoni може да се увеличи от 424 на 675 метра.

Това обаче не означава автоматично оцеляване. Новите местообитания може да бъдат географски недостъпни, а коралите да нямат достатъчна способност за разпространение.

Затопляне, подкиселяване и загуба на кислород

Проблемът не се изчерпва с повишаването на температурата. Океаните поглъщат значителни количества въглероден диоксид, което променя химичния състав на водата и затруднява изграждането на варовиковите структури на коралите. Едновременно с това затоплянето намалява способността на морската вода да задържа кислород. Комбинацията от тези процеси създава допълнителен натиск върху морските екосистеми.

Изследването идентифицира няколко потенциално важни зони за биоразнообразието, включително северната част на Червено море, района на Фарасан и зоните около островите Дахлак. Авторите препоръчват разширяване на научните наблюдения, международен обмен на океанографски данни и създаване на защитени морски територии, които отчитат не само сегашното, но и бъдещото разпределение на видовете.

За Европа тези изводи имат пряко значение за управлението на морските екосистеми в Средиземно море и Атлантическия океан. Аналогични рискове от затопляне, подкиселяване и кислороден дефицит са важни и за Черно море, макар че конкретните прогнози за коралите в Червено море не могат да бъдат пренасяни механично върху българската акватория.

Основният политически извод е необходимостта защитата на морското биоразнообразие да стане част от климатичната адаптация, а не да се разглежда като отделна природозащитна политика.

3. Нов финансов инструмент: могат ли облигациите да ускорят отказа от изкопаемите горива?

Третото изследване, публикувано в International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, предлага различен поглед към климатичната криза - през ролята на финансовите пазари.

Авторите Елън Куигли от Университета в Кеймбридж и Васка Ата-Даркуа от университета "Бъкнел" представят изследователска програма, която трябва да установи дали специализирани индекси на корпоративни облигации могат да ограничат достъпа до капитал на компании, продължаващи да разширяват производството и инфраструктурата за изкопаеми горива.

Източник: Nature Climate Change (2026), Global Change Biology (2026) и International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics (2026). Генерирано с ИИ изображение

Изследването се основава на новото семейство индекси Bloomberg Cambridge University Corporate Indices (BCam), стартирало през юли 2026 г. Индексите използват методология, разработена с участието на изследователи от Кеймбридж, и позволяват на инвеститорите да разграничават компаниите според реалното им поведение, а не единствено според декларираните климатични цели.

Защо облигационният пазар е толкова важен?

Според цитирани в изследването данни приблизително 90% от новия капитал за петролния и газовия сектор се осигурява чрез дългово финансиране.

Авторите посочват също, че 65 от най-големите световни банки са предоставили или организирали финансиране за изкопаеми горива за около 8,7 трилиона долара след Парижкото споразумение, включително приблизително 906 млрд. долара през 2025 г. Данните са от доклада Banking on Climate Chaos 2026.

Това разкрива противоречие: докато държавите обещават намаляване на емисиите, финансовата система продължава да осигурява средства за нови въглищни, петролни и газови проекти.

Новата индексна методология включва критерии за четири ключови сектора - производители на изкопаеми горива, електроенергийни компании, банки и застрахователи.

Сред тях са прекратяване на разширяването на добива, отказ от изграждане на нова инфраструктура за изкопаеми горива и съобразяване на инвестиционните планове с траектории за декарбонизация.

Особеното е, че компаниите могат отново да бъдат включени в индексите, ако променят поведението си. Така финансовият инструмент комбинира ограничаване на достъпа до капитал със стимул за реална трансформация.

Изследователите ще проверяват дали изключването от индексите води до по-високи разходи за финансиране, намаляване на новите инвестиции в изкопаеми горива и промяна в корпоративните решения.

Важно уточнение е, че това засега е изследователска програма, а не доказан механизъм за намаляване на емисиите. Авторите признават възможността компаниите да намерят алтернативно финансиране чрез банки, частни кредитори или други пазари.

Европа между климатичните амбиции и цената на капитала

За Европейския съюз подобни инструменти могат да допълнят системата за търговия с емисии, правилата за устойчиво финансиране и политиките за енергиен преход.

Ако пазарите започнат да оценяват по-високо риска от инвестиции в нови изкопаеми мощности, това би могло да подобри относителната привлекателност на възобновяемите източници, съхранението на енергия и модернизацията на електропреносните мрежи.

За държави с въглеродно интензивна енергетика, включително България, подобна промяна означава както възможности за привличане на капитал към нови технологии, така и риск от по-трудно финансиране на традиционните енергийни активи.

Решаващо ще бъде финансовите ограничения да се съчетават с реалистични планове за трансформация, инвестиции в нови производства и защита на засегнатите региони.

Какво трябва да последва след COP31?

Трите изследвания очертават различни части от един и същ проблем. Затоплянето вече достига критични стойности в отделните региони, морските екосистеми губят устойчивост, а капиталовите потоци все още не са достатъчно съобразени с климатичните цели.

Оттук произтичат няколко основни направления за действие: ускорено намаляване на емисиите, инвестиции в климатична адаптация, разширяване на защитените морски територии и по-строги критерии за финансиране на нови изкопаеми проекти.

Особено важно е финансовите инструменти да не се превърнат в заместител на държавната политика. Облигационните индекси могат да повлияят на инвестиционните решения, но не могат сами да осигурят необходимата промяна в енергетиката, транспорта и промишлеността.

За Европа предизвикателството е да съчетае декарбонизацията с конкурентоспособността, енергийната сигурност и социалната устойчивост. Това предполага по-бързо изграждане на чисти енергийни мощности и мрежи, инвестиции във водна инфраструктура и по-ефективно насочване на публичния и частния капитал.

Основният извод от трите научни публикации е, че климатичната криза вече не е само въпрос на бъдещи температурни сценарии. Тя се превръща в непосредствено предизвикателство за икономическата устойчивост, природния капитал и финансовите решения, които се вземат днес.

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