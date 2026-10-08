Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили доходи на физически лица по извънтрудови правоотношения, за наем или от други източници и по закон трябва да удържат авансов данък, имат срок до 2 ноември да подадат електронна декларация за дължимите данъци за третото тримесечие на 2026 г. Това съобщиха от Националната агенция за приходите (НАП).

Първоначалният срок е 31 октомври, но тази година датата се пада в събота. Затова крайният срок се измества за първия следващ работен ден - понеделник, 2 ноември.

Същият срок важи и за физическите лица, когато платецът на дохода също е физическо лице. Те трябва да декларират дължимия данък за получените доходи по съответния ред.

Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО се използва и за деклариране на окончателни данъци, удържани върху доходи на чуждестранни физически и юридически лица. Сред тях са възнаграждения за технически услуги, лихви, авторски и лицензионни възнаграждения и други доходи.

НАП: Изтича срокът за подаване на коригиращи декларации
Виж още НАП: Изтича срокът за подаване на коригиращи декларации

По този ред се посочват и окончателните данъци върху дивиденти и ликвидационни дялове, разпределени на местни и чуждестранни физически лица, на чуждестранни юридически лица, когато данъкът е дължим, както и на местни юридически лица, които не са търговци, включително общини.

Същият формуляр се използва и от предприятията, регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност. Те трябва да предоставят на НАП данни от текущата си счетоводна отчетност към края на третото тримесечие на 2026 г.

Те трябва да посочат наличните парични средства в касите си, както и размера на вземанията, включително предоставени заеми, от собственици - физически лица, работници и служители, лица по договори за управление и контрол и други.

Това изискване се прилага, когато общият размер на тези средства и вземания към края на тримесечието надхвърля 25 564,59 евро, уточняват от НАП.

Декларацията се подава по електронен път чрез портала на приходната агенция.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката Днес
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката
33671
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4376
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10114
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1483
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2339
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5465
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2286
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3774
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1489
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
431