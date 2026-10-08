Срокът за предприятията и самоосигуряващите се е удължен, тъй като 31 октомври се пада в събота

250 Снимка: БТА

Предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили доходи на физически лица по извънтрудови правоотношения, за наем или от други източници и по закон трябва да удържат авансов данък, имат срок до 2 ноември да подадат електронна декларация за дължимите данъци за третото тримесечие на 2026 г. Това съобщиха от Националната агенция за приходите (НАП).

Първоначалният срок е 31 октомври, но тази година датата се пада в събота. Затова крайният срок се измества за първия следващ работен ден - понеделник, 2 ноември.

Същият срок важи и за физическите лица, когато платецът на дохода също е физическо лице. Те трябва да декларират дължимия данък за получените доходи по съответния ред.

Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО се използва и за деклариране на окончателни данъци, удържани върху доходи на чуждестранни физически и юридически лица. Сред тях са възнаграждения за технически услуги, лихви, авторски и лицензионни възнаграждения и други доходи.

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По този ред се посочват и окончателните данъци върху дивиденти и ликвидационни дялове, разпределени на местни и чуждестранни физически лица, на чуждестранни юридически лица, когато данъкът е дължим, както и на местни юридически лица, които не са търговци, включително общини.

Същият формуляр се използва и от предприятията, регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност. Те трябва да предоставят на НАП данни от текущата си счетоводна отчетност към края на третото тримесечие на 2026 г.

Те трябва да посочат наличните парични средства в касите си, както и размера на вземанията, включително предоставени заеми, от собственици - физически лица, работници и служители, лица по договори за управление и контрол и други.

Това изискване се прилага, когато общият размер на тези средства и вземания към края на тримесечието надхвърля 25 564,59 евро, уточняват от НАП.

Декларацията се подава по електронен път чрез портала на приходната агенция.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.