Физическите и юридическите лица могат еднократно да поправят пропуски или грешки в годишните си декларации

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До 30 септември е срокът, в който физическите и юридическите лица могат еднократно да коригират данните в годишните си данъчни декларации, напомнят от НАП.

Това се отнася както за декларациите за доходите на физическите лица, така и за декларациите по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане, които подават фирмите.

Ако след подаването на декларацията бъде открита грешка или пропуск, тя може да бъде поправена с нова декларация. Това може да се направи само веднъж и не по-късно от 30 септември на годината, следваща годината, през която са получени доходите.

Физическите лица могат да проверят какви данни са посочени за тях и при необходимост да ги коригират чрез електронната услуга на НАП "Предварително попълнена данъчна декларация". Достъпът до нея е с персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП).

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НАП изпраща и имейли на граждани, при които е установено разминаване между информацията в подадената годишна декларация и данните, с които разполага приходната агенция.

Става дума например за хора, които през 2025 г. са получили хонорари, финансово подпомагане от Държавен фонд "Земеделие", приходи от продажби в интернет и други доходи, но не са ги посочили в декларацията си или са ги декларирали неправилно.

Повече информация за подаването на коригиращи декларации е публикувана на сайта на НАП и в YouTube канала на приходната агенция. Допълнителни разяснения могат да бъдат получени и на телефоните на Информационния център на НАП: 0700 18 700 и +359 2 9859 6801.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.