Инспекторите ще следят за безопасността и произхода на храните, нелоялни практики, необосновано поскъпване и нарушения при движението на стоки

649 Снимка: БТА

Складовете на големите търговски вериги в цялата страна ще бъдат проверявани съвместно от Националната агенция за приходите (НАП), Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Комисията за защита на потребителите (КЗП). Целта е да се установят нарушения при съхранението и предлагането на стоки, както и при ценообразуването и доставките, съобщиха от НАП.

БАБХ ще проверява произхода на храните, възможността да бъде проследен пътят им, безопасността и качеството на продуктите, както и условията, при които се съхраняват. Инспекторите ще преглеждат документацията и ще вземат проби за лабораторни изследвания.

КЗП ще следи за нелоялни търговски практики и за невярна или подвеждаща информация относно произхода, характеристиките и цените на стоките. Проверки ще се извършват и за необосновано повишаване на цените.

НАП ще контролира спазването на данъчното и осигурителното законодателство. Особено внимание ще бъде отделено на стоките с висок фискален риск, за които се изисква предварително деклариране.

Какво движи бизнеса днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

При тях приходната агенция ще сравнява подадените декларации с наличностите в складовете и придружаващите документи. Инспекторите ще проверяват дали стоките действително са получени от съответните дружества и как се придвижват по веригата на доставки до крайния получател.

Съвместните действия на трите институции са насочени към защита на потребителите и гарантиране на коректното предлагане на стоки на пазара. Проверките бяха обявени и от председателя на КЗП Мая Манолова на пресконференция.

Наскоро КЗП наложи общо 95 000 евро санкции на 3 от големите търговски вериги заради установени нелоялни търговски практики в техни обекти.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.