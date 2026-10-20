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Складовете на големите търговски вериги в цялата страна ще бъдат проверявани съвместно от Националната агенция за приходите (НАП), Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Комисията за защита на потребителите (КЗП). Целта е да се установят нарушения при съхранението и предлагането на стоки, както и при ценообразуването и доставките, съобщиха от НАП.

БАБХ ще проверява произхода на храните, възможността да бъде проследен пътят им, безопасността и качеството на продуктите, както и условията, при които се съхраняват. Инспекторите ще преглеждат документацията и ще вземат проби за лабораторни изследвания.

КЗП ще следи за нелоялни търговски практики и за невярна или подвеждаща информация относно произхода, характеристиките и цените на стоките. Проверки ще се извършват и за необосновано повишаване на цените.

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НАП ще контролира спазването на данъчното и осигурителното законодателство. Особено внимание ще бъде отделено на стоките с висок фискален риск, за които се изисква предварително деклариране.

При тях приходната агенция ще сравнява подадените декларации с наличностите в складовете и придружаващите документи. Инспекторите ще проверяват дали стоките действително са получени от съответните дружества и как се придвижват по веригата на доставки до крайния получател.

Съвместните действия на трите институции са насочени към защита на потребителите и гарантиране на коректното предлагане на стоки на пазара. Проверките бяха обявени и от председателя на КЗП Мая Манолова на пресконференция.

Наскоро КЗП наложи общо 95 000 евро санкции на 3 от големите търговски вериги заради установени нелоялни търговски практики в техни обекти.

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