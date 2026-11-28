"Адоби" очаква разходите в САЩ на "кибер понеделника" да скочат с 6,2 процента до 15,1 млрд. долара

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Потребителите в САЩ са похарчили общо 13,1 милиарда долара за онлайн покупки на "черния петък", надминавайки разходите от миналата година с 11,1 процента. Това сочат данни на "Адоби Аналитикс" (Adobe Analytics), цитирани от Ройтерс и БТА.

Цифрите леко надминават първоначалната прогноза на "Адоби" за разходи от около 12,9 милиарда долара в този ключов ден за търговците на дребно, които предлагат отстъпки за облекло и домакински уреди в опит да привлекат американците, притиснати от инфлацията и високите цени на бензина.

Очаква се тазгодишният сезон на празничното пазаруване да бъде белязан от усилията на потребителите са използват бюджетите си максимално ефективно, като разчитат на промоции и използват изкуствен интелект, за да сравняват внимателно цените. Купувачите разчитат и на опцията "купи сега, плати по-късно", която се очаква да допринесе с 1,09 милиарда долара към онлайн разходите на "кибер понеделника", което е с 5,3 процента повече в сравнение с миналата година, според първоначалната прогноза на "Адоби Аналитикс".

На "черния петък" най-популярните категории стоки бяха игрите и електрониката, но потребителите се възползваха от промоциите и за да се запасят с продукти от първа необходимост като почистващи препарати за дома, продукти за грижа за домашни любимци и артикули за лична хигиена, се посочва в доклада на "Адоби".

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Инфлацията в САЩ достигна 3,8 процента и продължава да оказва натиск върху финансите на домакинствата. Посещаемостта в магазините в САЩ е спаднала с 2,2 процента спрямо миналата година, достигайки близо 930 милиона посещения на "черния петък", според компанията за геопространствени анализи "ПасБай" (PassBy).

"Черният петък" и предстоящият "кибер понеделник" бележат началото и края на един от най-натоварените периоди в годината за сектора на търговията на дребно.

"Адоби" очаква онлайн разходите в САЩ на "кибер понеделника" да скочат с 6,2 процента до 15,1 млрд. долара, което ще допринесе за около 47,5 млрд. долара общи продажби през петдневния период на пазаруване по повод Деня на благодарността, се посочва в доклада.

Очаква се опцията "купи сега, плати по-късно" да допринесе с 1,09 милиарда долара към онлайн разходите на "кибер понеделника", което е с 5,3 процента повече в сравнение с миналата година, сочи "Адоби Аналитикс". Потребителите все по-често използват и инструменти за пазаруване, задвижвани от изкуствен интелект, за да сравняват цени, като трафикът от чатботове и браузъри с изкуствен интелект се изразява в покупки с 68 процента по-голяма ефективност в сравнение с миналата година, според данни на "Адоби".

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