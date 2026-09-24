150 Снимка: iStock by Getty Images

По море се превозват над 72% от стоките в търговията на ЕС с държави извън блока, докато при българския износ автомобилният транспорт вече достига 50,5% от стойността.

Морският транспорт остава основният начин за превоз на стоки при търговията на Европейския съюз с държави извън блока. През 2025 г. по море са преминали над 72% от внесените и изнесените количества, показват най-новите данни на Евростат, публикувани по повод Световния ден на морето и цитирани от БТА.

През миналата година ЕС е внесъл по море 1,1 млрд. тона стоки на стойност 1,27 трлн. евро, а износът по този маршрут е достигнал 0,5 млрд. тона за 1,069 трлн. евро. Морският транспорт е формирал 73,3% от вноса и 72,6% от износа на ЕС по физически обем. Когато се гледа стойността на стоките, делът му е по-нисък - 50,2% при вноса и 40,4% при износа.

При въздушния транспорт се наблюдава обратната картина. Само 0,3% от внесените и 2,9% от изнесените количества са превозени по въздух, но този транспорт представлява 20,7% от стойността на вноса и 29,1% от стойността на износа. Това се обяснява с факта, че самолетите се използват основно за по-скъпи и същевременно по-леки стоки.

Какво движи бизнеса днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Автомобилният транспорт е осигурил 19,5% от стойността на вноса и 24,9% от износа на ЕС извън блока. По тегло делът му е съответно 6% и 17,4%. Железопътният транспорт има значително по-малка роля - 1,2% от стойността на вноса и 1,3% от износа. Общата стойност на вноса на ЕС от държави извън блока се е увеличила с 2,9% през 2025 г., а на износа - с 2%. В същото време делът на морските превози по стойност е намалял и при двете направления, докато относителното значение на въздушния и автомобилния транспорт се е увеличило.

При България картината по стойност е различна. Страната е внесла стоки от държави извън ЕС за 22,87 млрд. евро през 2025 г., което е със 7,6% повече спрямо 2024 г. Износът е възлязъл на 15,38 млрд. евро, или с 1,9% по-малко на годишна база. По физически обем вносът е нараснал с 9,8% до 20,85 млн. тона. Изнесените количества обаче са намалели с 10,5% до 13,97 млн. тона.

При българския внос морският транспорт е водещ по стойност - с дял от 44,9%, или 10,26 млрд. евро. Автомобилният транспорт е на второ място с 30,8%, следван от въздушния с 13,6%. На фиксираните транспортни съоръжения, включително тръбопроводите, се падат 8,3%.

При износа обаче автомобилният транспорт е на първо място. Стоки за 7,77 млрд. евро са напуснали страната по шосе, което представлява 50,5% от стойността на българския износ към държави извън ЕС. Морският транспорт има дял от 34,6%, а въздушният - 11,1%.

По количество морският транспорт продължава да доминира и при България. По море са превозени 59,3% от внесените и 73,4% от изнесените стоки. Автомобилният транспорт е представлявал съответно 18,2% от обема на вноса и 20,5% от износа.

Данните показват и различна динамика при отделните видове транспорт. През 2025 г. стойността на българския износ по шосе се е увеличила с 9,2%, а на въздушния - с 12,5%. За сметка на това морският износ е намалял с 15,6%, а железопътният - с близо 40%.

При вноса най-голямо увеличение е отчетено при фиксираните транспортни съоръжения, включително тръбопроводите. Стойността на доставките по този начин е нараснала повече от 3 пъти - от 627 млн. евро през 2024 г. до 1,89 млрд. евро през 2025 г. Цялата отчетена стойност в тази категория е свързана с минерални горива и нефтопродукти.

Дългосрочните данни показват трайно нарастване на ролята на автомобилния транспорт при българския износ извън ЕС. Делът му по стойност се е увеличил от 34% през 2007 г. до 50,5% през 2025 г. За същия период делът на морския транспорт е намалял от 47,5% до 34,6%, докато при въздушния транспорт се наблюдава увеличение - от 5% до 11,1%.

Сред основните български стоки, изнасяни по шосе, са медта и изделията от мед, оръжията и боеприпасите, машините, автомобилите и частите за тях, електрическото оборудване и фармацевтичните продукти.

При морския износ основните стокови групи са зърнените култури, горивата, рудите и маслодайните семена. По въздух България изнася основно електрическо оборудване, както и оптични, измервателни и медицински инструменти.

В категорията "други видове транспорт" Евростат включва пощенски пратки, фиксирани транспортни съоръжения, вътрешни водни пътища, самоходно придвижване и превози, при които видът на транспорта не е установен.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.