Общите разходи на транспортното министерство са планирани на 627,7 млн. евро. За новия оператор "Ивкони Експрес" са предвидени 40,1 млн. евро, а за Български пощи - 104,5 млн. евро

595 Снимка: БТА

Общо 123,1 млн. евро са предвидени за "БДЖ - Пътнически превози" през 2027 г., а още 294,7 млн. евро ще бъдат насочени към поддържането и развитието на железопътната инфраструктура. Това са част от основните разходи в проекта на бюджет на Министерството на транспорта и съобщенията, представен от министъра Георги Пеев пред парламентарната комисия по транспорт и съобщения, която прие на първо четене държавния бюджет за 2027 година.

Общите разходи на ведомството за следващата година са планирани на 627,7 млн. евро. От тях 40,8 млн. евро са за персонал, 417,7 млн. евро - за текуща издръжка, включително субсидии, и 169,2 млн. евро - за капиталови разходи. Последната сума обхваща инвестициите на министерството, държавните предприятия и търговските дружества в сектора.

В приходната част са заложени 74,8 млн. евро собствени приходи. Най-голям дял от тях се очаква да дойде от концесии - 66,7 млн. евро. Останалите постъпления включват 15,3 млн. евро от държавни такси, 4,1 млн. евро от глоби, санкции и наказателни лихви и 0,4 млн. евро от собственост. Предвиден е и отрицателен трансфер от 17,7 млн. евро, представляващ ДДС.

Освен средствата за "БДЖ - Пътнически превози" в размер на 123,1 млн. евро, в бюджета са предвидени 40,1 млн. евро за новия железопътен оператор "Ивкони Експрес". Очаква се дружеството да започне да извършва пътнически превози от 13 декември.

За "БДЖ - Пътнически превози" са разпределени 90 млн. евро субсидия за пътническите услуги и 33,1 млн. евро капиталов трансфер. Допълнително 6,6 млн. евро са предвидени за компенсиране на намалените приходи заради преференциалните цени на билетите за определени категории пътници.

Какво движи бизнеса днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Националната компания "Железопътна инфраструктура" ще получи 294,7 млн. евро. От тях 123,1 млн. евро са капиталов трансфер, а 171,6 млн. евро - субсидия за текущото поддържане и експлоатация на железопътната мрежа. Така, общо железниците са най-голямото разходно перо в бюджета с планирани 460 млн. евро.

За "Пристанищна инфраструктура" е планиран капиталов трансфер от 11,1 млн. евро.

В бюджета на "Български пощи" са заложени общо 104,5 млн. евро под формата на компенсации. От тях 20 млн. евро са за универсалната пощенска услуга, други 20 млн. евро - за разпространение на вестници и списания, а 10,1 млн. евро - за посредничество при заявяване и получаване на административни и електронни административни услуги.

В представянето на бюджета Пеев посочи и компенсация от 36,7 млн. евро за универсалната пощенска услуга по Закона за пощенските услуги, както и 9,9 млн. евро във връзка с обмена на левове в евро. За последното перо ще бъде извършен одит, който да установи дали услугата е била недофинансирана. При установен недостиг средствата ще бъдат осигурени от Министерството на финансите.

За държавното дружество "България Хели Мед Сървиз" са предвидени 10 млн. евро под формата на капиталов трансфер и компенсации за осигуряване на въздушен транспорт за спешната медицинска помощ.

За автомобилния транспорт са планирани общо 215,4 млн. евро за субсидии и компенсации. По думите на министъра тези средства са заложени в централния бюджет на Министерството на финансите.

От тях 69,6 млн. евро са за субсидиране на пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт, както и в планински и други райони. За компенсации на пътуванията с градски и междуселищен транспорт са предвидени 127,8 млн. евро. Други 18 млн. евро ще подпомогнат превозвачите, които обслужват обществени междуселищни автобусни линии.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.