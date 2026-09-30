В ЕС са почти 34 милиона, около 99% от тях са микро- и малки предприятия с под 50 служители

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В България през 2024 г. са действали 415 087 предприятия, което е с 10 830 повече спрямо предходната година. В тях са работили близо 2,23 милиона души, показват най-новите данни на Евростат.

Компаниите у нас са реализирали общ оборот от 271,993 млрд. евро през 2024 г., при 256,093 млрд. евро година по-рано. Добавената стойност, създадена от бизнеса в България, е достигнала 64,232 млрд. евро.

На този фон в целия Европейски съюз през 2024 г. са работили почти 34 милиона предприятия, в които са били заети 164,5 милиона души. Компаниите са реализирали нетен оборот от над 38,7 трилиона евро, а създадената от тях добавена стойност е възлизала на 10,9 трилиона евро.

Данните показват, че огромното мнозинство от предприятията в ЕС са малки по размер. Около 99% от всички компании са микро- и малки предприятия с под 50 служители. Въпреки малкия си размер те са осигурили работа на 48% от заетите в стопанската икономика и са създали 35% от общата добавена стойност.

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Големите предприятия с над 249 служители са едва 0,2% от всички компании в ЕС, като данните не включват земеделието и публичния сектор. Въпреки малкия им брой те са създали близо половината - 49% - от общата добавена стойност и са осигурили работа на 37% от заетите.

Средните предприятия с между 50 и 249 служители представляват 0,8% от всички компании. Те са осигурили 15% от работните места и са генерирали 16% от добавената стойност.

Най-голям принос към икономиката на ЕС имат услугите. През 2024 г. те са създали 51% от общата добавена стойност в стопанската дейност, без публичния сектор и отбранителната промишленост. Секторът на услугите включва 64% от всички предприятия в ЕС и осигурява работа на 53% от заетите в стопанската икономика.

Промишлеността е създала 28% от добавената стойност, въпреки че в нея попадат едва 7% от предприятията. Секторът осигурява около 20% от заетостта. Търговията формира 15% от добавената стойност и включва 17% от предприятията. В нея работят 18% от заетите в стопанската икономика.

Строителството има най-малък принос към добавената стойност сред четирите основни сектора - 7%, въпреки че в него работят 8% от заетите. Строителни дейности са извършвали 12% от предприятията в ЕС през 2024 г.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.