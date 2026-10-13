Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Румъния и Хърватия са на първо и второ място в Европейския съюз по поскъпване на наемите на жилища за периода от второто тримесечие на 2025 г. до второто тримесечие на 2026 г. Увеличението в Румъния достига 43,5%, а в Хърватия - 40,1%, съобщава румънската телевизия Диджи 24, позовавайки се на данни на Евростат.

Ако бъдат включени и държави извън ЕС, Турция излиза на първо място с номинален ръст на наемите от 49,6%. Високата инфлация в страната обаче означава, че реалното поскъпване е по-малко, отколкото в Румъния и Хърватия.

В Румъния инфлацията през разглеждания период е 9,5%, а в Хърватия - 4,8%. Дори след отчитането на поскъпването на стоките и услугите наемите в двете държави са се увеличили реално с над 30%, показват данните на Евростат, цитирани от "Евронюз". На трето място в ЕС е Словения, където наемите са нараснали с 10%. След корекция спрямо инфлацията реалното увеличение е малко над 6%, пише БТА.

Какво стои зад рязкото поскъпване

Според Адриана Соаита от Университета в Глазгоу една от възможните причини за силния ръст в Румъния е навлизането на пазара на нови или изцяло обновени сгради, чиито собственици предлагат жилищата под наем на по-високи цени.

Наемите продължават да вървят нагоре: София с ръст от 20%
Виж още Наемите продължават да вървят нагоре: София с ръст от 20%

В Хърватия официалната институция, която подава данни към Евростат, свързва увеличението от 40,1% с решение на местните власти в Загреб да повишат наемите за определена категория социални жилища, отбелязва Диджи 24.

Професорът от Загребския университет Гойко Безован обаче обръща внимание и на по-широки промени на пазара на недвижими имоти. Все повече жилища се купуват като финансова инвестиция, включително с цел отдаване на туристи. Така апартаменти в нови жилищни комплекси често не се придобиват за лично ползване и могат да останат необитавани, вместо да увеличат предлагането на жилища за постоянно обитаване.

През 2025 г. Хърватия въведе данък върху необитаваните апартаменти. Междувременно през 2025 и 2026 г. броят на договорите за наем, регистрирани в данъчната администрация, нарасна значително.

България е сред страните със значително увеличение

Извън ЕС Турция отчита най-голямото номинално поскъпване на наемите - 49,6% за година. За разлика от резките увеличения в Румъния и Хърватия, в Турция наемите са поскъпвали постепенно. Инфлацията там е надхвърлила 30% за същия период, което значително намалява реалния размер на увеличението.

Значителен годишен ръст е отчетен и в други държави от региона. В Сърбия наемите са се увеличили с 12,5%, в България - с 9,9%, в Северна Македония - с 9,2%, а в Гърция - със 7,5%, посочва Диджи 24.

За сравнение, в най-големите икономики на ЕС поскъпването е значително по-умерено. Наемите са нараснали с 3,5% в Италия, с 2,5% в Испания, с 2,1% в Германия и с 1,6% във Франция.

Въпреки различията между отделните държави експерти, консултирани от "Евронюз", открояват общ проблем: нарастващото несъответствие между търсенето на жилища и наличното предлагане, особено в големите градове. Недостигът на достъпни жилища продължава да оказва натиск върху наемите, дори когато общото поскъпване на стоките и услугите е сравнително ограничено.

 

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката Днес
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката
33671
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4376
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10114
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1483
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2339
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5465
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2286
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3774
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1489
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
431