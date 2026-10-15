Сметната палата откри забавяния до над 2 години, нарушения при плащанията и липса на регистър за земите с променено предназначение

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Над 3 млн. лв. рентни плащания за земеделски земи не са достигнали до правоимащите собственици и наследници в Софийска област през 2023 и 2024 г. Това показва одит на Сметната палата на Областната дирекция "Земеделие" - София област, която е забавяла изплащането на дължимите суми, а в някои случаи не е спазвала законовите изисквания при обработката на документите.

Проверката обхваща периода от 1 януари 2023 г. до 31 декември 2024 г. и установява още липса на вътрешни правила за промяна на предназначението на земеделски земи, неподдържане на регистър на такива имоти и пропуски при управлението на публични средства и имущество.

През 2023 г. ползвателите на земи са внесли 2,26 млн. лв., но на собствениците са изплатени едва около 515 хил. лв. През 2024 г. постъпленията са 2,42 млн. лв., а изплатените суми са 1,07 млн. лв.

При проверката на 25 преписки за изплащане на ренти е установено, че във всички случаи плащанията са извършени след законовия 30-дневен срок. Забавянията варират от над 2 месеца до повече от 2 години.

Собствениците често не знаят, че имат да получават пари

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Една от причините за неизплатените суми е, че собствениците и наследниците им невинаги знаят, че земите им са включени в масиви за ползване и за тях е начислена рента. Става дума за т.нар. "бели петна" - земеделски имоти, за които няма подадени декларации от собствениците и не са регистрирани договори за наем или аренда.

Областните дирекции по земеделие не превеждат автоматично събраните средства. За да ги получат, собствениците или наследниците трябва да подадат заявление. Законът предвижда парите да се съхраняват по специална сметка за чужди средства в продължение на 10 години.

Забавянията обаче не се дължат само на непознаването на правата. Одитът установява системно неспазване на срокове, пропуски в документацията, липса на последващ контрол и недостатъчна автоматизация на процесите.

В 14 от 25-те проверени случая общинските служби по земеделие не са изпратили до областната дирекция необходимите извлечения от заповедите за разпределение на земите. Това е затруднило и забавило плащанията. Допълнителен проблем е, че част от имотите са собственост на починали хора с множество наследници, което усложнява събирането на нужните документи.

В половината от проверените преписки са приемани заявления по остарели образци, а в 2 случая са изплатени суми без задължителното нотариално заверено пълномощно.

Сметната палата е установила и че директорът на областната дирекция не е издал заповеди за 32-ма ползватели, които не са внесли дължимите суми за "бели петна" в законовия срок. Вместо обичайното рентно плащане те е трябвало да внесат тройния му размер, като общата дължима сума надхвърля 122 хил. лв.

Констатирани са още случаи на допуснато участие в ново споразумение на ползвател с непогасено задължение за предходната стопанска година, както и липса на достатъчно данни за проследяване на обработката на документите. Заповеди за одобряване на споразуменията и служебното разпределение на земите са издавани със закъснение до над 6 месеца.

Одитът отчита и нередности в деловодната система - запазване на входящи номера без реално издадени документи и извеждане на заповеди с дата, предхождаща действителното им подписване с електронен подпис.

Вътрешните правила за разпределянето на земите и изплащането на сумите не са актуализирани спрямо действащото законодателство. В тях има позовавания на отменени указания и липсват механизми за санкциониране при неплатени ренти. Установена е и програмна грешка в софтуера "Ferma WIN", заради която през стопанската 2023-2024 г. имотите "бели петна" са отразени с нулеви площи, а стойността им е изчислена неправилно.

Липсват правила и регистър за промяната на предназначението на земите

Промяната на предназначението на земеделски земи е основен източник на приходи от такси за областната дирекция. През 2023 г. те са достигнали 991 хил. лв., или 85,4% от приходите от услуги, а през 2024 г. - 1,28 млн. лв., или 90,1%. През всяка от двете години са подадени по 247 заявления. Влезлите в сила решения са 203 през 2023 г. и 179 през 2024 г.

Въпреки значителния дял на тези приходи, в дирекцията няма вътрешни правила за провеждане и контрол на процедурите, нито регистър на имотите с променено предназначение.

При всички проверени преписки комисията по Закона за опазване на земеделските земи не е проверявала самостоятелно собствеността върху имотите и правното основание на заявителите, а се е ограничавала до документите, представени от тях. Не е събирана служебно и част от необходимата информация от публични регистри и общински администрации.

Не са изпращани и преписи от решенията до съответните общински администрации и службите по геодезия, картография и кадастър. Освен това не са спазвани сроковете за произнасяне и уведомяване на заинтересованите лица, като в част от случаите липсват доказателства за уведомяване.

Според одита тези пропуски създават риск от решения по заявления на лица без необходимото правно основание, последващо оспорване и съдебна отмяна, както и от административни грешки и забавяне на правата на заявителите.

Платени са 193 хил. лв. за имоти без договори

Проверката е установила и неоснователно извършени разходи за имоти и сгради на обща стойност 193 хил. лв. с ДДС. Става дума за консумативи и ремонти на имоти, по чиито договори областната дирекция не е страна, както и за помещения, използвани без действащи договори.

Констатирани са пропуски и при управлението на държавното имущество. Недвижим имот в София няма акт за държавна собственост, а предоставени за управление и ползване застроени имоти - публична държавна и общинска собственост, не са застраховани.

От наеми и аренда на земи от Държавния поземлен фонд областната дирекция е отчела приходи от 118 хил. лв. през 2023 г. и 130 хил. лв. през 2024 г. При проверката на 6 тръжни процедури и 16 договора са установени забавяния при прехвърлянето на внесените депозити от набирателната към бюджетната сметка. Не е бил упражняван и предварителен контрол за законосъобразност при сключването на договорите и отчитането на наемните и арендните вноски.

Сметната палата е отправила 11 препоръки към директора на Областна дирекция "Земеделие" - София област, и 2 към министъра на земеделието и храните. Те трябва да бъдат изпълнени в срок от 8 месеца.

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