Минималната пенсия ще достигне 374,62 евро, а средната ще бъде около 587 евро. Надзорният съвет на НОИ прие разчетите

180 Снимка: БТА

Над 14,6 млрд. евро ще бъдат отделени за пенсии през 2027 г., а общите приходи в бюджета на държавното обществено осигуряване се очаква да надхвърлят 16 млрд. евро. Проектът на план-сметката беше одобрен единодушно от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ).

Според разчетите минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще достигне 374,62 евро, а средният размер на пенсията ще бъде около 587 евро. Максималният размер ще остане непроменен - 1884 евро.

Предвижда се от 1 юли пенсиите да бъдат осъвременени по швейцарското правило. Прогнозното увеличение е между 7 и 8%, като окончателният процент ще бъде определен според показателите за инфлацията и нарастването на осигурителния доход.

Промени са заложени и при осигурителните доходи. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се ще бъде 660 евро - колкото е планираната минимална работна заплата за следващата година. Максималният осигурителен доход се предвижда да нарасне от 2300 на 2400 евро.

Увеличение ще има и при обезщетенията за безработица. Минималното дневно плащане ще достигне 13 евро, а максималното - 60,76 евро.

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Проектобюджетът предвижда и по-високо обезщетение за отглеждане на дете през втората година от майчинството - 450 евро. Майките, които се върнат на работа преди изтичането на този период, ще получават 75% от полагащото им се обезщетение.

Паралелно с финансовите промени се подготвя реформа в системата за оценка на хората с увреждания. Тя ще се въвежда поетапно през 2027 г. и ще включва по-строг контрол върху решенията на ТЕЛК, както и нов начин за определяне на индивидуалните потребности. "С реформата, която ще бъде проведена поетапно през следващата година, на първо място трябва да има засилен контрол, да започне разкриването и прекратяването на фалшивите ТЕЛК решения", заяви Ефремова.

По думите ѝ новият модел трябва да позволи подкрепата да се определя по-точно според нуждите на всеки човек с увреждане. Целта е финансовата помощ и социалните услуги да достигат до хората, които действително се нуждаят от тях, за да водят по-независим живот.

Одобрените от Надзорния съвет параметри са част от проектобюджета на държавното обществено осигуряване за 2027 г. Предстои той да премине през следващите етапи на бюджетната процедура и да бъде окончателно приет.

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