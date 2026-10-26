Служителите трябва да могат свободно да говорят за това, което ги притеснява на работното място, коментира министърът на труда и социалната политика

145 Снимка: iStock by Getty Images

Около 45% от работещите в Европейския съюз съобщават, че са изложени на психосоциални рискове на работното място. В световен мащаб всяка година се губят над 12 милиарда работни дни поради депресия и тревожност, свързани с неблагоприятни условия на труд. Данните на различни международни институции представи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова при откриването на конференцията "Превенция на психосоциалните рискове на работното място". Тя се организира традиционно от Министерството на труда и социалната политика като част от проявите в Европейската седмица по безопасност и здраве при работа. Тази година Седмицата е под надслов "Заедно за психичното здраве при работа", съобщават от ведомството.

"Данните показват, че психосоциалните рискове не са само личен проблем на засегнатия човек и неговото семейство. Те водят до много сериозни икономически и социални проблеми - увеличаване на трудовите злополуки, повишаване на отсъствията по болест, намаляване на производителността и по-ранно напускане на пазара на труда", коментира министър Ефремова. Тя обърна внимание, че човешкият капитал е най-важният за всяка икономика. "Той трябва да бъде преди всичко здрав и след това работоспособен", каза министърът.

Според Наталия Ефремова в съвременния свят на трансформации, изключително бърза дигитализация, въвеждане на изкуствения интелект, дистанционната работа и непрекъснатата свързаност между хората и с работодателите им, психосоциалните рискове създават все повече опасности на работното място. Те влияят негативно както на работоспособността, така и на мотивацията за работа на хората.

Най-сериозно рисковете за психичното здраве засягат работещите в сектори, в които към тях има високи изисквания, постоянна комуникация и отговорност към други хора като здравеопазването, образованието, социалните услуги, индустрията. "Това са областите, в които най-често се виждат последиците от психосоциалните рискове, водещи до високи нива на напрежение и хроничен стрес на заетите, ако не се работи за превенцията им. Затова трябва не само в Европейската седмица за безопасност и здраве при работа, а постоянно да говорим за този проблем, да развиваме и прилагаме мерки, с които в крайна сметка да помогнем на работещите да се чувстват по-добре на работното си място", отбеляза министър Ефремова.

Какво движи бизнеса днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Тя подчерта, че за да бъдат мерките ефективни, е необходимо да се изгради доверие между работодатели и работещи. "Служителите трябва да могат свободно да говорят на работното място за това, които ги притеснява. Много важно за ефективността на осигуряването на безопасност и здраве при работа е и социалният диалог, както и всички заинтересовани страни да действат заедно", добави министър Наталия Ефремова.

Европейската седмица по БЗР е инициатива на Европейската агенция по безопасност и здраве при работа, която традиционно е посветена на определена социалнозначима тема. Тази година събитията обръщат внимание на психичното здраве при работа. В конференцията на МТСП "Превенция на психосоциалните рискове на работното място" се включи и министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.