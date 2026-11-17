Летище "Васил Левски" в София запазва водещата си позиция с близо 6,8 млн. обслужени пътници

88 Снимка: Ангел Александров/ БТА

Четирите основни летища в България - София, Варна, Бургас и Пловдив, са обслужили над 10 млн. пътници през първите 9 месеца на годината. За същия период са извършени повече от 80 000 самолетодвижения, а обработените товари и поща са над 16 000 тона. Данните съобщи заместник-министърът на транспорта и съобщенията Христина Велинова по време на конференцията "Туризъм и транспортна свързаност. Визия, комуникация и реклама - фактори за устойчив растеж", организирана от Националния борд по туризъм в София.

Въпреки високите цени на горивата и сложната международна обстановка въздушният транспорт в страната продължава да се развива, посочи Велинова, цитирана от БТА. По думите ѝ летищата и разширяването на маршрутната мрежа имат съществено значение за туризма, икономиката и привличането на инвестиции.

Летище "Васил Левски" в София запазва водещата си позиция с близо 6,8 млн. обслужени пътници, което е увеличение с около 8% спрямо същия период на предходната година. Летищата във Варна и Бургас са посрещнали общо над 3,5 млн. пътници.

След приключването на рехабилитацията на пистата, за която са вложени над 60 млн. евро, летище Бургас възобнови работа на 1 май и до края на септември е обслужило над 1,7 млн. пътници. През тази година към него са се присъединили 2 нови авиокомпании, а през 2027 г. се очаква да започне работа и още един превозвач. Допълнителна възможност за популяризиране на региона ще бъде домакинството на Бургас на конкурса "Евровизия" през май 2027 г., отбеляза заместник-министърът.

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Летище Варна също разширява мрежата си от международни връзки. Сред новите направления са Рим, Базел, Париж и Барселона, като са привлечени и нови авиокомпании.

За да насърчи развитието на двете черноморски летища, от 1 януари 2027 г. ще бъде въведена нова стимулираща схема. Тя предвижда различни отстъпки за авиокомпании, които откриват нови маршрути, увеличават броя на пътниците или базират свои самолети във Варна и Бургас.

Паралелно с това държавата работи за разширяване на международната въздушна свързаност чрез дипломатически и регулаторни процедури. През тази година са определени авиопревозвачи за редовни линии до Ханой във Виетнам и Кувейт. Очаква се полетите по тези направления да започнат през летния сезон на 2027 г.

Продължават и разговорите с Катар и авиокомпанията "Катар еъруейз" за възстановяване на директната линия София - Доха, съобщи Велинова.

Българската авиокомпания "Гъливеър" (GullivAir) предстои да започне редовни полети до Мале на Малдивите и до Банкок - Пукет в Тайланд. Превозвачът вече изпълнява и полети до Ереван в Армения.

Според заместник-министъра държавата трябва да осигурява предвидими правила за бизнеса, да насърчава инвестициите и да създава условия за модернизиране на транспортната инфраструктура.

Целта за 2027 г. е България да има по-добре развита и целогодишна мрежа от въздушни връзки, която да подобрява достъпа до отделните региони и да подкрепя туристическия сектор и икономиката.

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